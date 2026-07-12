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رياضة

الاتحاد السعودي يحسم موقفه من مستقبل يوسف النصيري

Lebanon 24
12-07-2026 | 12:28
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الاتحاد السعودي يحسم موقفه من مستقبل يوسف النصيري
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عاد مستقبل المهاجم المغربي يوسف النصيري مع نادي الاتحاد السعودي إلى دائرة الجدل، في ظل تقارير تشير إلى إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم ينجح النصيري، البالغ 28 عامًا، في تقديم الأداء المنتظر منذ انضمامه إلى الفريق، ما دفع إدارة الاتحاد إلى إعادة النظر في خياراتها الهجومية استعدادًا للموسم المقبل.

وخاض المهاجم المغربي 15 مباراة بقميص الاتحاد، سجل خلالها 7 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة، بعد انتقاله من فنربخشة التركي في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليون يورو، لتعويض غياب الفرنسي كريم بنزيما.

وبحسب صحيفة "Ajansspor" التركية، تتجه إدارة الاتحاد للاستغناء عن النصيري ضمن خطة إعادة بناء الفريق، بالتزامن مع سعيها للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي حسموا موقفهم من اللاعب، مع إمكانية صدور إعلان رسمي بشأن مستقبله خلال الأيام المقبلة.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن اهتمام ناديي الشباب والقادسية بضم النصيري على سبيل الإعارة، في وقت نفت مصادر مقربة من اللاعب سابقًا أنباء رحيله، مؤكدة استمراره مع الفريق.

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