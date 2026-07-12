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رياضة

ياسين بونو يحسم حقيقة اعتزاله اللعب دولياً بعد مونديال 2026

Lebanon 24
12-07-2026 | 23:00
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ياسين بونو يحسم حقيقة اعتزاله اللعب دولياً بعد مونديال 2026
ياسين بونو يحسم حقيقة اعتزاله اللعب دولياً بعد مونديال 2026 photos 0
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انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير تتحدث عن إمكانية اعتزال الحارس المغربي ياسين بونو اللعب دولياً عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، إلا أن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها.

وكان منتخب المغرب قد ودّع البطولة بعد خسارته أمام فرنسا بنتيجة 0-2 في الدور ربع النهائي، ليخفق في تكرار إنجاز مونديال 2022 عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف النهائي.

وقدم بونو مستويات مميزة خلال البطولة، بعدما تصدى لركلة ترجيح حاسمة أمام هولندا قاد بها "أسود الأطلس" إلى ربع النهائي، كما تألق أمام فرنسا بتصديه لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي إلى جانب عدد من التصديات اللافتة.

ورغم تداول أخبار عن تدخل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع لإقناع بونو بالعدول عن قرار الاعتزال، فإن الحارس لم يتخذ أي قرار رسمي بشأن مستقبله الدولي ولم يعلن رحيله عن المنتخب.

ويملك بونو مسيرة حافلة مع المنتخب المغربي، إذ ساهم في بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 والتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025. وخاض الحارس البالغ 35 عاماً 96 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع "أسود الأطلس" عام 2013.

ويواصل بونو أيضاً طموحه مع فريقه الهلال السعودي، بعدما تألق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

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