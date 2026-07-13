"أديمي يقترب".. لابورتا يكشف تحركات برشلونة

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وكان برشلونة قد أبرم صفقة واحدة حتى الآن، بضم أنتوني جوردون من نيوكاسل في حزيران الماضي.وقال لابورتا، في تصريحات نشرتها صحيفة "آس": "نحن متحمسون جداً لأديمي، فهو لاعب سريع وخطير. نجح ديكو في إدارة الملف ببراعة، وكان التوقيت مناسباً".وشدد على بقاء رافينيا، قائلاً: "ليس لدينا أي نية للسماح برحيله. إنه لاعب أساسي، وانضمام جوردون وأديمي لتعزيز الهجوم لا يعني التخلي عنه"، رغم اعترافه بأن اللاعب لم يكن في أفضل حالاته خلال اللحظات الحاسمة من الموسم الماضي.وعن اهتمام برشلونة بجوليان ألفاريز، أكد لابورتا تقديم عرض كبير إلى أتلتيكو ، لكنه أوضح أنه لن يبقى مفتوحاً إلى أجل غير محدد.وأضاف: "لن نتساهل وسنفرض شروطنا. أوضحت لرئيس أتلتيكو بعد وجود بعض الالتباس، لكن لم يحدث أي تقدم منذ ذلك الحين"، كما وصف هدف ألفاريز مع الأرجنتين أمام سويسرا في ربع نهائي بأنه "رائع".وفي ما يتعلق باهتمام بفيران توريس، قال لابورتا إن النادي لم يتلقَ أي عرض رسمي، مؤكداً سعادته باستمرار اللاعب.كما أشاد بأداء لامين يامال وبيدري وداني أولمو وباو كوبارسي مع إسبانيا، معتبراً أن جلوس بيدري على مقاعد البدلاء يرتبط بإدارة دقائق مشاركته.وعن ليونيل ميسي، قال: "يقدم بطولة استثنائية، وموهبته تظهر باستمرار. الأرجنتين فريق متماسك ويلعب من أجله، وهو يحسم المباريات لصالحها".