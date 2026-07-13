تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"أديمي يقترب".. لابورتا يكشف تحركات برشلونة

Lebanon 24
13-07-2026 | 00:27
A-
A+
أديمي يقترب.. لابورتا يكشف تحركات برشلونة
أديمي يقترب.. لابورتا يكشف تحركات برشلونة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 كشف رئيس برشلونة خوان لابورتا عن تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية، مؤكداً قرب التعاقد مع كريم أديمي من بوروسيا دورتموند، واستمرار رافينيا مع الفريق.
Advertisement

وكان برشلونة قد أبرم صفقة واحدة حتى الآن، بضم أنتوني جوردون من نيوكاسل في حزيران الماضي.

وقال لابورتا، في تصريحات نشرتها صحيفة "آس": "نحن متحمسون جداً لأديمي، فهو لاعب سريع وخطير. نجح ديكو في إدارة الملف ببراعة، وكان التوقيت مناسباً".

وشدد على بقاء رافينيا، قائلاً: "ليس لدينا أي نية للسماح برحيله. إنه لاعب أساسي، وانضمام جوردون وأديمي لتعزيز الهجوم لا يعني التخلي عنه"، رغم اعترافه بأن اللاعب لم يكن في أفضل حالاته خلال اللحظات الحاسمة من الموسم الماضي.

وعن اهتمام برشلونة بجوليان ألفاريز، أكد لابورتا تقديم عرض كبير إلى أتلتيكو مدريد، لكنه أوضح أنه لن يبقى مفتوحاً إلى أجل غير محدد.

وأضاف: "لن نتساهل وسنفرض شروطنا. أوضحت العرض لرئيس أتلتيكو بعد وجود بعض الالتباس، لكن لم يحدث أي تقدم منذ ذلك الحين"، كما وصف هدف ألفاريز مع الأرجنتين أمام سويسرا في ربع نهائي كأس العالم بأنه "رائع".

وفي ما يتعلق باهتمام باريس سان جيرمان بفيران توريس، قال لابورتا إن النادي لم يتلقَ أي عرض رسمي، مؤكداً سعادته باستمرار اللاعب.

كما أشاد بأداء لامين يامال وبيدري وداني أولمو وباو كوبارسي مع إسبانيا، معتبراً أن جلوس بيدري على مقاعد البدلاء يرتبط بإدارة دقائق مشاركته.

وعن ليونيل ميسي، قال: "يقدم بطولة استثنائية، وموهبته تظهر باستمرار. الأرجنتين فريق متماسك ويلعب من أجله، وهو يحسم المباريات لصالحها".
مواضيع ذات صلة
برشلونة يقترب من إتمام صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 11:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يفقد سحره الانتخابي: هل يقترب عصر "رجل الدولة الأقوى" من نهايته؟
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 11:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد أزمة "الترابة"؟ الحل يقترب
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 11:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" مؤخراً في "علي الطاهر"؟ "معاريف" تكشف
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 11:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24

باريس سان جيرمان

كأس العالم

روسيا

باريس

سعادة

العرض

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2026-07-13
Lebanon24
02:03 | 2026-07-13
Lebanon24
23:00 | 2026-07-12
Lebanon24
16:22 | 2026-07-12
Lebanon24
12:28 | 2026-07-12
Lebanon24
10:54 | 2026-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24