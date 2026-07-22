تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"الفيفا" يعلن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لمونديال 2026... من تضم؟

Lebanon 24
22-07-2026 | 00:33
A-
A+
الفيفا يعلن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لمونديال 2026... من تضم؟
الفيفا يعلن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لمونديال 2026... من تضم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا باب التصويت أمام الجماهير لاختيار التشكيلة المثالية لبطولة كأس العالم 2026، كاشفا عن القائمة الكاملة للمرشحين في مختلف المراكز.
Advertisement
وشهدت القائمة تواجد مرشح عربي وحيد، حيث مثل نجم المنتخب المغربي إسماعيل صيباري العرب بوجوده ضمن الخيارات المطروحة في خط الوسط.

وانحصرت المنافسة على مركز حراسة المرمى بين 5 أسماء، يتقدمهم الإسباني أوناي سيمون، حارس بطل العالم والحائز على جائزة "القفاز الذهبي" لأفضل حارس في مونديال 2026، إلى جانب كل من إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين)، جوردان بيكفورد (إنكلترا)، فوزينيا (الرأس الأخضر)، إيلوي روم (كوراساو).

وفجرت قائمة خط الدفاع مفاجأة مدوية باستبعاد الثنائي الإسباني باو كوبارسي (أفضل لاعب شاب في المونديال) وزميله إيمريك لابورت، رغم صلابتهما الدفاعية واستقبال شباك "لاروخا" هدفا واحدا فقط خلال 8 مباريات بالمونديال.

وجاءت قائمة المرشحين في الدفاع على النحو التالي: مارك كوكوريا وبيدرو بورو (إسبانيا)،  ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو (الأرجنتين)، نونو مينديز (البرتغال)، فيرجيل فان دايك (هولندا)، غابرييل ماغالايس (البرازيل)، دايو أوباميكانو (فرنسا).

وتزين خط الوسط بوجود المغربي إسماعيل صيباري إلى جانب صفوة نجوم العالم: رودري ولامين جمال (إسبانيا)، إنزو فرنانديز (الأرجنتين)، جود بيلينغهام (إنجلترا)، مايكل أوليس وعثمان ديمبيلي (فرنسا)، فينيسيوس جونيور (البرازيل)، لوكا مودريتش (كرواتيا).

وجاء خط الهجوم مدججا بكبار هدافي الكرة العالمية:
 ليونيل ميسي (الأرجنتين)، ميكيل أويارزابال (إسبانيا)، كيليان مبابي (فرنسا)، إيرلينغ هالاند (النرويج)، هاري كين (إنجلترا)، خوليان كينيونيس (المكسيك).
مواضيع ذات صلة
رسمياً.. ميسي يقود قائمة الأرجنتين لمونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تذاكر جديدة للمباراة النهائية لمونديال 2026.. هذا ما أعلنته الفيفا
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: طلبت من الفيفا مراجعة القرار الخاص بطرد لاعب أميركي في المونديال
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قائمة إسبانيا للمونديال: 8 لاعبين من برشلونة و"صفر" من ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

المغربي

الثنائي

المغرب

فرنسا

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-07-22
Lebanon24
23:00 | 2026-07-21
Lebanon24
23:00 | 2026-07-21
Lebanon24
16:10 | 2026-07-21
Lebanon24
15:03 | 2026-07-21
Lebanon24
14:08 | 2026-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24