"الفيفا" يعلن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لمونديال 2026... من تضم؟

أطلق الاتحاد الدولي "فيفا" رسميا باب التصويت أمام الجماهير لاختيار التشكيلة المثالية لبطولة 2026، كاشفا عن القائمة الكاملة للمرشحين في مختلف المراكز.

وشهدت القائمة تواجد مرشح عربي وحيد، حيث مثل نجم المنتخب إسماعيل صيباري العرب بوجوده ضمن الخيارات المطروحة في خط الوسط.وانحصرت المنافسة على مركز حراسة المرمى بين 5 أسماء، يتقدمهم الإسباني أوناي سيمون، حارس بطل العالم والحائز على جائزة "القفاز الذهبي" لأفضل حارس في مونديال 2026، إلى جانب كل من إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين)، جوردان بيكفورد (إنكلترا)، فوزينيا (الرأس الأخضر)، إيلوي روم (كوراساو).وفجرت قائمة خط الدفاع مفاجأة مدوية باستبعاد الإسباني باو كوبارسي (أفضل لاعب شاب في المونديال) وزميله إيمريك لابورت، رغم صلابتهما الدفاعية واستقبال شباك "لاروخا" هدفا واحدا فقط خلال 8 مباريات بالمونديال.وجاءت قائمة المرشحين في الدفاع على النحو التالي: مارك كوكوريا وبيدرو بورو (إسبانيا)، ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو (الأرجنتين)، نونو مينديز (البرتغال)، فيرجيل فان دايك (هولندا)، غابرييل ماغالايس (البرازيل)، دايو أوباميكانو (فرنسا).وتزين خط الوسط بوجود المغربي إسماعيل صيباري إلى جانب صفوة نجوم العالم: رودري ولامين جمال (إسبانيا)، إنزو فرنانديز (الأرجنتين)، جود بيلينغهام (إنجلترا)، مايكل أوليس وعثمان ديمبيلي (فرنسا)، فينيسيوس جونيور (البرازيل)، لوكا مودريتش (كرواتيا).وجاء خط الهجوم مدججا بكبار هدافي العالمية:ليونيل ميسي (الأرجنتين)، ميكيل أويارزابال (إسبانيا)، كيليان مبابي (فرنسا)، إيرلينغ هالاند (النرويج)، هاري كين (إنجلترا)، خوليان كينيونيس (المكسيك).