مانشستر سيتي يمدد عقد فودين حتى 2030

أعلن الإنجليزي تمديد عقد نجمه فيل فودين لمدة أربعة أعوام، ليستمر مع الفريق حتى عام 2030.

وتوّج فودين، خريج النادي، بـ17 لقباً كبيراً مع السيتي، بينها ستة ألقاب في ودوري أبطال .

وقال فودين: "اللعب لهذا النادي هو كل ما أردته، ويشرفني دائماً ارتداء هذا القميص. عشت حقبة تاريخية مليئة بالألقاب، لكننا نتطلع لتحقيق المزيد في ".

ويأتي التجديد في بداية مرحلة جديدة لمانشستر سيتي بعد رحيل وتولي إنزو ماريسكا تدريب الفريق.

كما يواصل النادي تعزيز صفوفه، حيث تشير تقارير إلى اتفاقه على ضم إليوت أندرسون من فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني.