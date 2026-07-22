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رياضة

مانشستر سيتي يمدد عقد فودين حتى 2030

Lebanon 24
22-07-2026 | 10:04
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مانشستر سيتي يمدد عقد فودين حتى 2030
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تمديد عقد نجمه فيل فودين لمدة أربعة أعوام، ليستمر مع الفريق حتى عام 2030.

وتوّج فودين، خريج أكاديمية النادي، بـ17 لقباً كبيراً مع السيتي، بينها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وقال فودين: "اللعب لهذا النادي هو كل ما أردته، ويشرفني دائماً ارتداء هذا القميص. عشت حقبة تاريخية مليئة بالألقاب، لكننا نتطلع لتحقيق المزيد في المستقبل".

ويأتي التجديد في بداية مرحلة جديدة لمانشستر سيتي بعد رحيل جوسيب غوارديولا وتولي إنزو ماريسكا تدريب الفريق.

كما يواصل النادي تعزيز صفوفه، حيث تشير تقارير إلى اتفاقه على ضم إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني.

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