عرض سعودي مغرٍ لديمبلي

Advertisement

ووفقاً للصحفي ساشا تافولييري، يعتزم فتح مفاوضات رسمية مع في حال حصوله على موافقة اللاعب، وسط حديث عن عرض مالي ضخم.في المقابل، يتمسك باستمرار ديمبلي، ويعمل على تقديم عقد جديد له لضمان بقائه على المدى .ويأتي تحرك الهلال بعد توصله إلى اتفاق شفهي لضم كريسينسيو سامرفيل من وست هام مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 10 ملايين كحوافز.