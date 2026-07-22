عرض سعودي مغرٍ لديمبلي

بدأ الهلال السعودي اتصالات أولية مع ممثلي الفرنسي عثمان ديمبلي، لاستطلاع موقفه من الانتقال إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقاً للصحفي ساشا تافولييري، يعتزم الهلال
فتح مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان
في حال حصوله على موافقة اللاعب، وسط حديث عن عرض مالي ضخم.
في المقابل، يتمسك النادي الباريسي
باستمرار ديمبلي، ويعمل على تقديم عقد جديد له لضمان بقائه على المدى الطويل
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ويأتي تحرك الهلال بعد توصله إلى اتفاق شفهي لضم كريسينسيو سامرفيل من وست هام مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 10 ملايين كحوافز.