عريضة بملايين التوقيعات تطالب بمنع الأرجنتين من كأس العالم مدى الحياة

وقّع أكثر من 23 مليون شخص من 170 دولة حول العالم على عريضة إلكترونية تطالب "فيفا" بمنع منتخب الأرجنتين من المشاركة في بشكل دائم.

واتهمت العريضة، التي انتشرت عبر الإنترنت، "فيفا" والحكام بالانحياز لصالح النجم ومنتخب بلاده، متسائلة: "لماذا يشارك باقي العالم في البطولة إذا كان الفائز معروفًا مسبقًا؟"، مطالبة باستبعاد الأرجنتين ومنح المنتخبات الأخرى فرصة عادلة للمنافسة.

وتمكنت الحملة من تجاوز هدفها الأولي البالغ 5 ملايين توقيع بفارق كبير، كما اقتربت من تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عريضة موقعة في التاريخ والمسجل باسم حملة "جوبيلي 2000"، التي جمعت أكثر من 24 مليون توقيع عام 1997 للمطالبة بإلغاء ديون الدول الأكثر فقرًا.

وبحسب الموقع الذي نقلت عنه شبكة "يورونيوز"، فإن القائمين على العريضة قالوا إن "فيفا لم يستمع إلينا، لكن شكرًا لإسبانيا التي هزمت الأرجنتين"، في إشارة إلى خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام .