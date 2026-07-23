إصابة مقلقة لدي يونغ.. وبرشلونة يطمئن بشأن عودته

أعلن إصابة لاعب وسطه فرينكي دي يونغ بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، موضحًا أن اللاعب سيواصل العلاج تحت إشراف الطاقم الطبي مع خضوعه للمراقبة خلال الأسابيع المقبلة، من دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

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وكان دي يونغ قد شارك في جميع مباريات منتخب هولندا خلال ، قبل أن يتم استبداله في الوقت الإضافي من مواجهة دور الـ32 أمام ، والتي انتهت بخسارة المنتخب الهولندي.

وأوضح اللاعب أن الأطباء أبلغوه في البداية بأن الإصابة بسيطة ولن تتفاقم في حال استمراره باللعب، ما دفعه إلى خوض المباريات رغم شعوره ببعض الألم، من أجل مساعدة فريقه ومنتخب بلاده. لكن الفحوصات اللاحقة أظهرت أن الإصابة كانت أكثر خطورة مما تم تشخيصه في البداية.

وردًا على الشائعات التي طالت مستقبله وعلاقته ببرشلونة، أكد دي يونغ التزامه الكامل بالنادي، قائلًا إن تمثل كل شيء بالنسبة إليه، وإنه لطالما قدم أقصى ما لديه من أجل ومنتخب هولندا.

وأضاف اللاعب أنه يركز حاليًا على التعافي والعودة إلى الملاعب ، مشددًا على أنه يعمل يوميًا للحفاظ على أفضل جاهزية بدنية، وأن الإصابة أمر خارج عن إرادته.

وخاض دي يونغ 38 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، ساهم خلالها في تتويج الفريق بلقب وبلوغه ربع نهائي . ويبدأ برشلونة مشواره في موسم الدوري الإسباني 2026-2027 بمواجهة إلتشي خارج ملعبه في 23 آب المقبل.