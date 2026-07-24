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رياضة

داخل قصره الفخم.. جورجينا تنشر لقطات لاستجمام رونالدو (فيديو)

Lebanon 24
24-07-2026 | 12:35
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داخل قصره الفخم.. جورجينا تنشر لقطات لاستجمام رونالدو (فيديو)
داخل قصره الفخم.. جورجينا تنشر لقطات لاستجمام رونالدو (فيديو) photos 0
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نشرت جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو يظهر قائد النصر السعودي خلال إجازته الصيفية قبل عودته إلى تدريبات فريقه.

ويقضي رونالدو عطلته بعد خروج منتخب البرتغال من دور الـ16 في كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، حيث ظهر مستمتعًا بأجواء الراحة داخل قصره الجديد في منطقة كاسكايس الساحلية.

ويُقدّر سعر القصر بنحو 35 مليون يورو، واستغرق بناؤه ثلاث سنوات، إذ يمتد على مساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع في منطقة كوينتا دا مارينها الراقية، على بُعد نحو 25 إلى 30 كيلومترًا من لشبونة.

وظهر رونالدو في الفيديو جالسًا على أريكة خارجية فاخرة قرب المسبح، مرتديًا شورتًا أسود فقط، فيما بدت خلفه الحدائق الخضراء وأشجار النخيل وجزء من تصميم القصر الزجاجي متعدد الطوابق.

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