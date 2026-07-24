داخل قصره الفخم.. جورجينا تنشر لقطات لاستجمام رونالدو (فيديو)

نشرت جورجينا رودريغيز، شريكة النجم ، مقطع فيديو يظهر قائد النصر السعودي خلال إجازته الصيفية قبل عودته إلى تدريبات فريقه.



ويقضي عطلته بعد خروج منتخب من دور الـ16 في 2026 أمام ، حيث ظهر مستمتعًا بأجواء الراحة داخل قصره الجديد في منطقة كاسكايس الساحلية.

ويُقدّر سعر بنحو 35 مليون ، واستغرق بناؤه ثلاث سنوات، إذ يمتد على مساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع في منطقة كوينتا دا مارينها الراقية، على بُعد نحو 25 إلى 30 كيلومترًا من لشبونة.

وظهر رونالدو في الفيديو جالسًا على أريكة خارجية فاخرة قرب المسبح، مرتديًا شورتًا أسود فقط، فيما بدت خلفه الحدائق الخضراء وأشجار النخيل وجزء من تصميم القصر الزجاجي متعدد الطوابق.