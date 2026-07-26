لاعبة كورية تعود إلى القمة بعد غياب 10 سنوات

أنهت لاعبة الغولف الجنوبية جيني شين انتظاراً دام 10 دون ألقاب، بعدما حققت فوزاً لافتاً في بطولة ISPS Handa Women's Scottish Open، متفوقة بفارق ضربتين في ختام المنافسات على ملعب دوندونالد لينكس.

وكانت شين قد دخلت البطولة بعد غيابها عن اجتياز التصفيات في آخر ثلاث مشاركات لها، لكنها تألقت في التي تعتبرها محطتها المفضلة في الجولة، لتحصد لقبها الأول منذ عام 2016.

وقالت شين عقب التتويج: "فوزي الأول لم أشعر حينها بأنه كان انتصاراً مستحقاً، بدا الأمر وكأنه حدث بالصدفة، لكن هذا الفوز مختلف تماماً، أشعر أنني استحققته، لقد عملت بجد من أجله".

وشهدت تقلبات عدة، إذ وسّعت شين تقدمها من خمس ضربات إلى ثماني، قبل أن يتقلص الفارق إلى ضربتين بعد ثلاث ضربات فوق المعدل في الحفر 6 و7 و8، لكنها استعادت توازنها بإنقاذ مهم في الحفرة التاسعة، ثم حققت ضربتي بيردي في الحفرتين 10 و12.

ورغم خروجها عن المسار في الحفرة الأخيرة، حافظت شين على هدوئها وأنهت المنافسات بنتيجة 9 ضربات تحت المعدل، لتصبح أول لاعبة في خلال 30 عاماً تفصل بين انتصارين لها في الجولة مدة 10 سنوات، منذ أن حققت فيكي فيرغون فارقاً زمنياً مماثلاً بين لقبيها عامي 1984 و1996.

وشين، البالغة من العمر 33 عاماً، انتقلت مع عائلتها من إلى وهي في التاسعة من عمرها، وأصبحت أصغر لاعبة تفوز ببطولة الولايات المتحدة للناشئات عام 2006 عن عمر 13 عاماً. احترفت عام 2010، قبل أن تحرز أول ألقابها في جولة LPGA عام 2016.

وحلت الأميركية الكورية الأصل إيه ليم كيم في المركز الثاني منفردة بعد جولة ختامية من 68 ضربة، فيما جاءت التايلاندية باجاري أناناروكارن ثالثة بفارق أربع ضربات عن المتصدرة.

أما المصنفة الأولى عالمياً نيللي كوردا فأنهت البطولة في المركز الـ16 بعدما سجلت 69 ضربة في الجولة الأخيرة، معتبرة أن البطولة شكلت تحضيراً جيداً للبطولة الكبرى الأخيرة في الموسم الأسبوع المقبل.