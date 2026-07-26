تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

أولمو يهاجم مدرب الأرجنتين ويرفض اعتذاره

Lebanon 24
26-07-2026 | 14:10
A-
A+
أولمو يهاجم مدرب الأرجنتين ويرفض اعتذاره
أولمو يهاجم مدرب الأرجنتين ويرفض اعتذاره photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

علّق داني أولمو، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، على الواقعة التي جمعته بالمدافع الأرجنتيني السابق روبرتو أيالا عقب نهائي كأس العالم 2026، بعدما شهدت أرضية الملعب اشتباكات وتوتراً عقب تتويج إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين.

وانتقد أولمو تصريحات أيالا، عضو الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، معتبراً أنه حاول تبرير تصرفه بدلاً من تحمّل المسؤولية، وقال في مقابلة مع صحيفة "دياري دي تيراسا" الإسبانية إن من يدّعي الندم ثم يبرر تصرفه بأنه كان مجرد رد فعل "ربما لا يكون نادماً فعلاً".

وأضاف أولمو: "لم أقل له شيئاً، ولذلك لا أحتاج إلى اعتذاره"، مشيراً إلى أن ما يحدد شخصية الإنسان ليس الخطأ الذي يرتكبه، بل قدرته على الاعتراف به.

كما أكد لاعب المنتخب الإسباني أن الفوز بكأس العالم يمثل شعوراً استثنائياً، مشدداً على أهمية أن يكون اللاعبون قدوة للأجيال الجديدة من خلال طريقة المنافسة والسلوك داخل الملعب وخارجه.

وكان أيالا قد دافع عن نفسه في وقت سابق، مؤكداً تحمّله مسؤولية ما حدث، لكنه نفى أن تكون الواقعة عبارة عن لكمة، موضحاً أنها كانت مجرد "دفع"، ومشيراً إلى أن رد فعله جاء بعد تعليق من أولمو، وأنه سيعتذر له شخصياً عند توفر الفرصة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. مدرّب الارجنتين ينهار باكيًا خلال مؤتمر صحفي بعد خسارة كأس العالم
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مواجهة النرويج.. مدرب انكلترا متخوف من هالاند
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
استقالة مدرب كوريا الجنوبية وفتح تحقيق بعد الخروج المبكر من المونديال
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب البرتغال يشعل الأزمة: لا أضمن مشاركة رونالدو أساسياً
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

داني أولمو

الإسبانية

نهائي كأس

أرجنتيني

برشلونة

إسبانيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-26
Lebanon24
10:51 | 2026-07-26
Lebanon24
07:37 | 2026-07-26
Lebanon24
07:10 | 2026-07-26
Lebanon24
04:30 | 2026-07-26
Lebanon24
04:02 | 2026-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24