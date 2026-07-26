أولمو يهاجم مدرب الأرجنتين ويرفض اعتذاره

علّق ، لاعب ومنتخب ، على الواقعة التي جمعته بالمدافع الأرجنتيني السابق أيالا عقب نهائي 2026، بعدما شهدت أرضية الملعب اشتباكات وتوتراً عقب تتويج إسبانيا باللقب على حساب .

وانتقد أولمو تصريحات أيالا، عضو الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، معتبراً أنه حاول تبرير تصرفه بدلاً من تحمّل المسؤولية، وقال في مقابلة مع صحيفة "دياري دي تيراسا" إن من يدّعي الندم ثم يبرر تصرفه بأنه كان مجرد رد فعل "ربما لا يكون نادماً فعلاً".

وأضاف أولمو: "لم أقل له شيئاً، ولذلك لا أحتاج إلى اعتذاره"، مشيراً إلى أن ما يحدد شخصية الإنسان ليس الخطأ الذي يرتكبه، بل قدرته على الاعتراف به.

كما أكد لاعب المنتخب الإسباني أن الفوز بكأس العالم يمثل شعوراً استثنائياً، مشدداً على أهمية أن يكون اللاعبون قدوة للأجيال الجديدة من خلال طريقة المنافسة والسلوك داخل الملعب وخارجه.

وكان أيالا قد دافع عن نفسه في وقت سابق، مؤكداً تحمّله مسؤولية ما حدث، لكنه نفى أن تكون الواقعة عبارة عن لكمة، موضحاً أنها كانت مجرد "دفع"، ومشيراً إلى أن رد فعله جاء بعد تعليق من أولمو، وأنه سيعتذر له شخصياً عند توفر الفرصة.