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رياضة

هجوم نيمار على زملائه يثير عاصفة في البرازيل

Lebanon 24
26-07-2026 | 16:00
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هجوم نيمار على زملائه يثير عاصفة في البرازيل
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أثار النجم البرازيلي نيمار موجة جديدة من الجدل بعدما وجّه انتقادات حادة إلى زملائه بين شوطي مباراة سانتوس وتشابيكوينسي، ضمن منافسات الدوري البرازيلي، قبل أن يكتفي فريقه بالتعادل في الوقت القاتل.

وذكرت صحيفة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية أن نيمار انفعل في غرفة الملابس رغم تقدم سانتوس بهدف سجله بنفسه، ووجّه كلمات قاسية إلى زميله غابرييل بونتيمبو، قائلاً: "يا حقير، ستلعب أمام تشابيكوينسي العام المقبل، لكن في الدرجة الأدنى".

وأضافت الصحيفة أن نيمار هاجم أيضاً زميله جواو أنانياس وشكك في إمكاناته، ما تسبب في توتر داخل الفريق.

وخلال الشوط الثاني، فقد سانتوس تقدمه بعدما استقبل هدفين خلال عشر دقائق، كان أحدهما بنيران صديقة سجله أنانياس بالخطأ في مرماه، قبل أن ينقذ نيمار فريقه من الخسارة بتسجيله هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

ويحتل سانتوس المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط، بعد مرور 20 جولة من عمر المسابقة.

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النجم البرازيلي

خطأ في مرماه

الرابع عشر

عشر دقائق

سانتوس

الملا

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