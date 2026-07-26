هجوم نيمار على زملائه يثير عاصفة في البرازيل

أثار موجة جديدة من الجدل بعدما وجّه انتقادات حادة إلى زملائه بين شوطي مباراة وتشابيكوينسي، ضمن منافسات الدوري البرازيلي، قبل أن يكتفي فريقه بالتعادل في الوقت القاتل.

وذكرت صحيفة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية أن نيمار انفعل في غرفة الملابس رغم تقدم سانتوس بهدف سجله بنفسه، ووجّه كلمات قاسية إلى زميله غابرييل بونتيمبو، قائلاً: "يا حقير، ستلعب أمام تشابيكوينسي العام المقبل، لكن في الدرجة الأدنى".

وأضافت الصحيفة أن نيمار هاجم أيضاً زميله أنانياس وشكك في إمكاناته، ما تسبب في توتر داخل الفريق.

وخلال الشوط الثاني، فقد سانتوس تقدمه بعدما استقبل هدفين خلال ، كان أحدهما بنيران صديقة سجله أنانياس بالخطأ في مرماه، قبل أن ينقذ نيمار فريقه من الخسارة بتسجيله هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

ويحتل سانتوس المركز في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط، بعد مرور 20 جولة من عمر المسابقة.