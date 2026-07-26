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رياضة

كييزا يعلن تمسكه بليفربول

Lebanon 24
26-07-2026 | 23:00
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كييزا يعلن تمسكه بليفربول
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أكد الإيطالي فيدريكو كييزا أنه لا يفكر في الوقت الحالي سوى بمواصلة مشواره مع ليفربول، رغم التكهنات التي تحيط بمستقبله مع الفريق الإنجليزي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن كييزا، الذي أمضى موسمين في ليفربول تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، شارك أساسياً في مباراة واحدة فقط ضمن الدوري الإنجليزي، وسجل خمسة أهداف خلال 50 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات.

وكان اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً قد انضم إلى ليفربول قادماً من يوفنتوس عام 2024 في صفقة بلغت قيمتها 12.5 مليون جنيه إسترليني، ويرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2028.

وقال كييزا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" في وقت سابق: "إذا لم أجد الاستقرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسأضطر إلى البحث عن نادٍ آخر".

لكن بعد تسجيله هدفاً في أول مباراة ودية لليفربول تحت قيادة المدرب الإسباني الجديد أندوني إيراولا، خلال الفوز على سندرلاند 4-2، أكد كييزا تمسكه بالفريق، قائلاً: "أنا سعيد هنا في ليفربول، أحب النادي والجماهير وكل شيء يتعلق به".

وأضاف: "أبذل قصارى جهدي للحصول على فرصة، وسنرى ما سيحدث. لا أفكر في شيء حالياً سوى ليفربول".

وعن إمكانية أن يكون هدفه في المباراة الودية بداية جديدة له مع المدرب إيراولا، أوضح كييزا: "لا أعرف، من الصعب التأكد من ذلك، فبداية الموسم الجديد تكون دائماً مميزة. ربما كانت هناك بدايات جديدة كثيرة، لكن ما يهمني هو تقديم أفضل ما لدي مع المدرب الجديد، كما حاولت دائماً أن أفعل مع آرني سلوت".

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