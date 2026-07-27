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رياضة

بنزيما يضع "الهلال السعودي" أمام تحد كبير

Lebanon 24
27-07-2026 | 04:57
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بنزيما يضع الهلال السعودي أمام تحد كبير
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تتواصل أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع الهلال السعودي بعدما تمسك بالبقاء أو الرحيل بشروطه رافضا مغادرة النادي قبل الحصول على كامل مستحقاته المالية عن العام الأخير من عقده.
وبحسب صحيفة "الرياضية"، رفض بنزيما عرضا من إدارة الهلال يقضي بانتقاله إلى أحد الأندية الصاعدة حديثا إلى دوري روشن السعودي، مؤكدا أنه لن يوافق على أي خطوة قبل تسوية جميع حقوقه المالية، حتى يصبح حرا في اختيار وجهته المقبلة دون أي قيود.
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ويضع هذا الموقف إدارة الهلال أمام تحد كبير، في ظل سعيها لإعادة ترتيب قائمة اللاعبين الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد، بينما لا تزال المفاوضات بين الطرفين متعثرة بسبب الخلاف حول آلية إنهاء العلاقة التعاقدية.

وفي تطور جديد، غادر بنزيما معسكر الهلال المقام في النمسا، إلا أن غيابه لم يكن مرتبطا بالأزمة مع النادي، إذ توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وشارك النجم الفرنسي في مباراة استعراضية بلعبة EA Sports FC إلى جانب عدد من صناع المحتوى العالميين، ضمن الحدث الذي يضم أكثر من ألفي لاعب من 100 دولة، وتبلغ قيمة جوائزه 75 مليون دولار.

وقبل مغادرته المعسكر، شارك بنزيما في المباراتين الوديتين اللتين خاضهما الهلال خلال فترة الإعداد، وسجل هدفًا أمام شتورم غراتس، كما بدأ أساسيا في مواجهة ماميلودي صنداونز.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي لا يرى أن بنزيما يلبي احتياجاته الفنية، وطلب من إدارة الهلال التعاقد مع مهاجم عالمي جديد، وسط أنباء عن توتر العلاقة بين الطرفين منذ الموسم الماضي.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن مشادة كلامية بين إنزاغي وبنزيما عقب إحدى مباريات دوري روشن، إضافة إلى تكهنات بشأن إمكانية تحويل اللاعب إلى القائمة الآسيوية لإفساح المجال أمام تسجيل لاعب أجنبي جديد، وهي الأنباء التي سخر منها بنزيما سابقا، قائلا: "هذا قد يحدث فقط في أحلامكم".

وفي المقابل، نفى فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال إنزاغي، صحة التقارير التي تحدثت عن تصريحات منسوبة إليه بشأن مستقبل لاعبي الهلال أو خطط النادي في سوق الانتقالات.

وفي إطار تحركاته لتدعيم الخط الأمامي، يقترب الهلال من إعارة الأوروغوياني داروين نونيز إلى أحد أندية الدوري البرتغالي لمدة موسم، مع وجود اهتمام أيضا من أندية الدوري الأمريكي.

كما برز اسم البرتغالي بيدرو نيتو، جناح تشيلسي، كأحد أبرز الخيارات المطروحة لتدعيم صفوف الفريق، بعد الموسم المميز الذي قدمه مع النادي اللندني ومنتخب البرتغال.

وكان بنزيما خاض 13 مباراة بقميص الهلال منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة أخرى، إلا أن مستواه لم ينجح في إقناع قطاع كبير من جماهير "الزعيم"، رغم مساهمته في التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.
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