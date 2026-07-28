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رياضة

موتا مرشح لتدريب المنتخب الإيطالي

Lebanon 24
28-07-2026 | 01:40
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موتا مرشح لتدريب المنتخب الإيطالي
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بات الإيطالي البرازيلي تياغو موتا، المدير الفني السابق ليوفنتوس وبولونيا، أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم، في ظل سعي الاتحاد الإيطالي لاختيار مدرب يقود مشروعه الجديد.
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وبحسب تقارير صحفية، يحظى موتا بدعم داخل الاتحاد الإيطالي، إذ يُنظر إليه على أنه قادر على تنفيذ الرؤية الفنية التي يعمل عليها المدير الرياضي باولو مالديني ومستشاره ليوناردو، من خلال ترسيخ أسلوب لعب حديث يواكب طموحات المرحلة المقبلة.

ويواصل المنتخب الإيطالي بحثه عن مدير فني جديد، بعدما اعتذر كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، والإسباني جوسيب غوارديولا، الذي رحل عن مانشستر سيتي، عن تولي المهمة، فيما خرج أندريا بيرلو من دائرة الترشيحات بسبب الجدل المرتبط بدوره سفيرا لإحدى شركات المراهنات الروسية.

وتضم قائمة المرشحين أيضا أسماء بارزة، من بينها أنطونيو كونتي، وروبرتو مانشيني، ورافائيل بالادينو، وستيفانو بيولي، إلا أن صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن موتا دخل بالفعل في مفاوضات مع الاتحاد الإيطالي لتولي المنصب.

وأشارت الصحيفة إلى وجود قناعة داخل الاتحاد بقدرة موتا على قيادة مشروع فني جديد، مع الاستجابة في الوقت ذاته لرغبة رئيس الاتحاد في الاستعانة بمدرب يمتلك خبرات كافية على أعلى المستويات.
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