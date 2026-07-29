بإنذار رسمي.. نجم ليبي يهدد بفسخ عقده مع الإفريقي

وجّه اللاعب فهد ، نجم النادي الإفريقي ، إنذارًا إلى إدارة ناديه، ملوّحًا بفسخ عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الخلاف القائم بين الطرفين حول مستحقاته المالية.

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ويعيش النادي الإفريقي مرحلة من الاضطرابات رغم تتويجه بلقب الدوري التونسي، بعدما شهد رحيل عدد من أبرز لاعبيه، يتقدمهم أسامة السهيلي، وحمزة بن عبدة، ومعتز الزمزمي، وتوفيق الشريفي، إلى جانب استمرار الغموض بشأن مستقبل المهاجم فراس شواط. كما تعاقدت الإدارة مع المدرب ماهر الكنزاري لقيادة الفريق، خلفًا لفوزي البنزرتي.

ولم يحظَ المسماري بفرص مشاركة كافية خلال الموسم الماضي تحت قيادة البنزرتي، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في الرحيل، خاصة مع ورود تقارير عن تلقيه عروضًا للعودة إلى الدوري الليبي خلال الميركاتو الصيفي.

ويمتد عقد اللاعب مع الإفريقي حتى حزيران 2028، وكانت تراهن عند التعاقد معه على تطوير مستواه ثم تسويقه مستقبلًا، على غرار تجربة اللاعب ، إلا أن ذلك لم يتحقق، بعدما بقي المسماري لفترات طويلة على مقاعد البدلاء.

وبحسب مصادر مطلعة، يستند اللاعب إلى بند في عقده يمنحه الحق في الحصول على مكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار في حال مشاركة الإفريقي في أبطال إفريقيا، وهي مستحقات يؤكد أنه لم يتسلمها حتى الآن.

وأضافت المصادر أن إدارة النادي تحاول التوصل إلى تسوية مع اللاعب، سواء عبر تخفيض قيمة المبلغ أو تقسيطه أو إقناعه بالتنازل عن جزء منه، إلا أن المسماري يتمسك بحقه الكامل، مطالبًا بأن تُناقش جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد مع وكيله، باعتباره الجهة المخولة بمتابعة هذا الملف.