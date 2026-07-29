حتى 2030.. الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجمه

اقترب السعودي من التوصل إلى اتفاق نهائي مع مدافعه البرازيلي روجر إيبانيز لتجديد عقده، في خطوة تؤكد تمسك إدارة "الراقي" بأحد أبرز أعمدة قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وبحسب ما أورده الصحفي فيني كاساغراندي، فإن المفاوضات بين الطرفين بلغت مراحلها الأخيرة، حيث يعمل الأهلي على تمديد عقد إيبانيز حتى صيف عام 2030، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى حزيران 2027.

وأشار التقرير إلى أن وكلاء اللاعب يتواجدون حاليًا في ، حيث يقيم الأهلي معسكره التحضيري، من أجل استكمال الإجراءات النهائية والتوقيع على العقد الجديد.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت رغبة المدافع البرازيلي في مواصلة مشواره مع الأهلي، رغم استمرار التفاوض بشأن بعض البنود المالية، إذ يحصل اللاعب حاليًا على راتب سنوي يبلغ 11 مليون ، بينما طالب وكيله برفعه إلى 15 مليون يورو سنويًا.

وانضم إيبانيز، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى الأهلي في آب 2023 قادمًا من ، في صفقة بلغت قيمتها نحو 28.5 مليون يورو، فيما تُقدَّر قيمته السوقية الحالية بحوالي 18 مليون يورو.

ومنذ ارتدائه قميص الأهلي، شارك المدافع البرازيلي في 124 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة، ليكرس نفسه كأحد أبرز الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.