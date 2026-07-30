صلاح ثانياً.. أغلى 20 لاعباً بلا نادٍ في الميركاتو الصيفي

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ويبرز بين أبرز الأسماء المتاحة، بعدما أنهى النجم المصري مسيرته مع بالتراضي عقب تسعة مواسم حافلة بالإنجازات.ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، يحتل صلاح، البالغ 34 عاماً، المركز الثاني بين أغلى اللاعبين الأحرار بقيمة تسويقية تبلغ 22 مليون ، وسط اهتمام أندية أوروبية وسعودية وأميركية بالتعاقد معه.ويتصدر الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس السابق، القائمة بقيمة 35 مليون يورو، بينما جاء جادون سانشو ثالثاً بـ18 مليون يورو.دوسان فلاهوفيتش – 35 مليون يورومحمد صلاح – 22 مليون يوروجادون سانشو – 18 مليون يوروبامبا ديانغ – 15 مليون يوروجوليان براندت – 15 مليون يوروديوغو ليتي – 12 مليون يوروفرانك كيسي – 12 مليون يوروفابينيو – 12 مليون يوروليون غوريتسكا – 12 مليون يوروإيف بيسوما – 10 ملايين يورولورينزو بيليغريني – 8 ملايين يوروألكسندر زينتشينكو – 8 ملايين يورومارسيلو بروزوفيتش – 8 ملايين يوروداني سيبايوس – 7 ملايين يورودينيس سيركين – 6 ملايين يوروكريبان دياتا – 6 ملايين يوروموسى – 6 ملايين يوروريوتارو إيتو – 6 ملايين يوروأداما تراوري – 6 ملايين يورودارلين يونغوا – 5 ملايين يورو