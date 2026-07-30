صلاح ثانياً.. أغلى 20 لاعباً بلا نادٍ في الميركاتو الصيفي

تتجه أنظار الأندية الأوروبية إلى سوق الانتقالات الصيفية، في ظل وجود عدد من النجوم المتاحين مجاناً بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم السابقة.
ويبرز محمد صلاح
بين أبرز الأسماء المتاحة، بعدما أنهى النجم المصري مسيرته مع ليفربول
بالتراضي عقب تسعة مواسم حافلة بالإنجازات.
ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، يحتل صلاح، البالغ 34 عاماً، المركز الثاني بين أغلى اللاعبين الأحرار بقيمة تسويقية تبلغ 22 مليون يورو
، وسط اهتمام أندية أوروبية وسعودية وأميركية بالتعاقد معه.
ويتصدر الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس السابق، القائمة بقيمة 35 مليون يورو، بينما جاء جادون سانشو ثالثاً بـ18 مليون يورو.
وضمت قائمة أغلى 20 لاعباً متاحاً مجاناً:
دوسان فلاهوفيتش – 35 مليون يورو
محمد صلاح – 22 مليون يورو
جادون سانشو – 18 مليون يورو
بامبا ديانغ – 15 مليون يورو
جوليان براندت – 15 مليون يورو
ديوغو ليتي – 12 مليون يورو
فرانك كيسي – 12 مليون يورو
فابينيو – 12 مليون يورو
ليون غوريتسكا – 12 مليون يورو
إيف بيسوما – 10 ملايين يورو
لورينزو بيليغريني – 8 ملايين يورو
ألكسندر زينتشينكو – 8 ملايين يورو
مارسيلو بروزوفيتش – 8 ملايين يورو
داني سيبايوس – 7 ملايين يورو
دينيس سيركين – 6 ملايين يورو
كريبان دياتا – 6 ملايين يورو
موسى بارو
– 6 ملايين يورو
ريوتارو إيتو – 6 ملايين يورو
أداما تراوري – 6 ملايين يورو
دارلين يونغوا – 5 ملايين يورو