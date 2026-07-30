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خاص

هل تفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في المونديال؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-07-2026 | 07:30
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هل تفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في المونديال؟
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في ورقة بحثية منشورة على موقع arXiv الاميركي للدراسات والابحاث، طرح باحثون اختبارا جديدا لقياس قدرة نماذج اللغة ووكلاء البحث العميق على توقع مباريات كرة القدم قبل انطلاقها، باستخدام كأس العالم 2026 كأول تجربة تطبيقية.
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ويقول البحث الذي ترجمه "لبنان24" إن توقع نتيجة مباراة كرة قدم قبل صافرة البداية لا يعتمد فقط على معرفة النتائج السابقة، بل يحتاج إلى استخدام معلومات متغيرة وتقديم توقع واضح قبل أن تصبح النتيجة معروفة.

ولهذا، قدّم الباحثون معيارا جديدا باسم"WorldCupArena"، وهو اختبار ديناميكي مخصص لنماذج اللغة ووكلاء البحث العميق. ويقوم الاختبار، في نسخته الأولى، على مباريات كأس العالم 2026، مع إمكانية إعادة استخدام المنهج نفسه في بطولات ودوريات أخرى مستقبلا.

وبحسب البحث، يحصل النموذج قبل كل مباراة إما على حزمة معلومات موحدة، أو يُطلب منه البحث عن المعلومات بنفسه. وبعد ذلك، يتوقع النتيجة والنتيجة الرقمية، واللاعبين المتوقع تألقهم، والأحداث المحتملة، وإحصاءات المباراة، إضافة إلى مسار البطولة ونتيجتها النهائية.

وبعد انتهاء المباراة، تتم مقارنة هذه التوقعات بالنتيجة الرسمية. ولا يكتفي الاختبار بقياس دقة توقع الفائز أو النتيجة الدقيقة، بل يستخدم أيضا معيارا يمنح بعض النقاط عندما تكون النتيجة المتوقعة قريبة من النتيجة الفعلية، حتى لو لم تكن مطابقة تماما.

وشمل التقييم 104 مباريات و13 نظاما مختلفا. ووجد الباحثون أن نماذج قد تحقق نسبا متقاربة في توقع الفائز، لكنها تختلف بوضوح أكبر عند اختبار التفاصيل، مثل النتيجة الرقمية، اللاعبين، الأحداث، والإحصاءات.

ويشير البحث إلى أن أفضل نظام حقق تفوقا محدودا فقط على أسواق المراهنات وتوقعات المشجعين في توقع الفائز والنتيجة الدقيقة، لكنه أظهر تفوقا أوضح في توقع نتائج قريبة من الواقع.

كما خلص الباحثون إلى أن إضافة البحث عبر الإنترنت لا تساعد دائما في تحسين توقعات المباريات، وأن بعض النماذج تفشل معا عندما تميل إلى اختيار المرشح الأقوى نفسه. أما أهمية "WorldCupArena"، فتكمن في أنه يسمح بتقييم نماذج مستقبلية على مباريات لم تُلعب بعد، بدلا من اختبارها على نتائج باتت معروفة.
 
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