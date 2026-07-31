"قنبلة" دي زيربي الغامضة.. هل ينضم مرموش إلى توتنهام؟

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وقال دي زيربي: "أنجزنا 60% من مشروعنا في سوق الانتقالات. لدينا قنبلة كبرى أخرى وآمل أن يصبح الأمر وشيكاً".ووضعت صحيفة " ميل" المصري عمر مرموش، مهاجم ، ضمن أبرز الأسماء المحتمل أن يقصدها المدرب ، إلى جانب عدد من المهاجمين البارزين.وبحسب الصحيفة، يحظى مرموش بإعجاب دي زيربي رغم مشاركته أساسياً في ثماني مباريات فقط بالدوري تحت قيادة بيب غوارديولا الموسم الماضي.ويرى التقرير أن قدرات الدولي المصري تتلاءم مع أسلوب مدرب توتنهام، الذي يفضل المهاجم على التراجع لاستلام والمشاركة في بناء الهجمة، بما يسمح بسحب المدافعين وفتح المساحات أمام لاعبي الوسط والأجنحة.وسبق لمرموش أداء هذا الدور مع سيتي إلى جانب إيرلينغ هالاند، إذ أظهر قدرته على الاحتفاظ بالكرة وصناعة المساحات، إلى جانب سرعته واقتحامه منطقة الجزاء.كما يمنح اللاعب المصري دي زيربي مرونة هجومية، لقدرته على اللعب مهاجماً صريحاً أو جناحاً أيسر، وهو المركز الذي تألق فيه وسجل ثلاثية أمام نيوكاسل .وبلغت سرعة مرموش القصوى في 21.9 ميلاً في الساعة، ليأتي ضمن قائمة أسرع 25 لاعباً في البطولة.وتضم قائمة المرشحين الآخرين لدعم هجوم توتنهام كودي غاكبو، وجوليان ألفاريز، ودوسان فلاهوفيتش، وماركوس راشفورد، ولاوتارو مارتينيز، بعدما تسببت إصابة كروبي وغيابه أربعة أشهر في تعطيل اهتمام النادي بضمه.