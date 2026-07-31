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رياضة

"قنبلة" دي زيربي الغامضة.. هل ينضم مرموش إلى توتنهام؟

Lebanon 24
31-07-2026 | 00:20
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قنبلة دي زيربي الغامضة.. هل ينضم مرموش إلى توتنهام؟
قنبلة دي زيربي الغامضة.. هل ينضم مرموش إلى توتنهام؟ photos 0
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رغم إنفاق توتنهام نحو 250 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الصيفي، أكد مدربه روبرتو دي زيربي أن تحركات النادي لم تنته بعد، ملمحاً إلى صفقة هجومية كبيرة.

وقال دي زيربي: "أنجزنا 60% من مشروعنا في سوق الانتقالات. لدينا قنبلة كبرى أخرى وآمل أن يصبح الأمر وشيكاً".

ووضعت صحيفة "ديلي ميل" المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، ضمن أبرز الأسماء المحتمل أن يقصدها المدرب الإيطالي، إلى جانب عدد من المهاجمين البارزين.
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وبحسب الصحيفة، يحظى مرموش بإعجاب دي زيربي رغم مشاركته أساسياً في ثماني مباريات فقط بالدوري تحت قيادة بيب غوارديولا الموسم الماضي.

ويرى التقرير أن قدرات الدولي المصري تتلاءم مع أسلوب مدرب توتنهام، الذي يفضل المهاجم القادر على التراجع لاستلام الكرة والمشاركة في بناء الهجمة، بما يسمح بسحب المدافعين وفتح المساحات أمام لاعبي الوسط والأجنحة.

وسبق لمرموش أداء هذا الدور مع مانشستر سيتي إلى جانب إيرلينغ هالاند، إذ أظهر قدرته على الاحتفاظ بالكرة وصناعة المساحات، إلى جانب سرعته واقتحامه منطقة الجزاء.

كما يمنح اللاعب المصري دي زيربي مرونة هجومية، لقدرته على اللعب مهاجماً صريحاً أو جناحاً أيسر، وهو المركز الذي تألق فيه وسجل ثلاثية أمام نيوكاسل يونايتد.

وبلغت سرعة مرموش القصوى في كأس العالم 21.9 ميلاً في الساعة، ليأتي ضمن قائمة أسرع 25 لاعباً في البطولة.

وتضم قائمة المرشحين الآخرين لدعم هجوم توتنهام كودي غاكبو، وجوليان ألفاريز، ودوسان فلاهوفيتش، وماركوس راشفورد، ولاوتارو مارتينيز، بعدما تسببت إصابة جونيور كروبي وغيابه أربعة أشهر في تعطيل اهتمام النادي بضمه.
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