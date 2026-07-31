تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

ميراث كأس العالم: المدن المستضيفة بين مكاسب السياحة وفاتورة الملاعب الضخمة!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-07-2026 | 04:30
A-
A+
ميراث كأس العالم: المدن المستضيفة بين مكاسب السياحة وفاتورة الملاعب الضخمة!
ميراث كأس العالم: المدن المستضيفة بين مكاسب السياحة وفاتورة الملاعب الضخمة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تُقاس استضافة كأس العالم بعدد الجماهير التي ملأت المدرجات خلال شهر، بل بما تتركه البطولة للمدينة بعد سنوات. فهل بقي ملعب قابل للاستعمال؟ هل تحسّنت المواصلات؟ وهل تحولت الزيارة السياحية المؤقتة إلى حركة دائمة؟ هنا يبدأ الاختبار الحقيقي، وغالباً تكون النتيجة مختلفة من مدينة إلى أخرى داخل البلد نفسه.
Advertisement
 
في البرازيل، التي استضافت مونديال 2014، بلغت الكلفة النهائية لبناء أو تأهيل الملاعب نحو 8.44 مليارات ريال برازيلي، وفق أرقام محكمة الحسابات الفدرالية. بعض الملاعب بقيت مرتبطة بأندية كبيرة وقادرة على استقطاب الجمهور والفعاليات، لكن مدناً أخرى وجدت نفسها أمام منشآت أكبر من حاجتها الفعلية.
 
أوضح مثال هو "أرينا أمازونيا" في ماناوس. بلغت كلفة بنائه نحو 624 مليون ريال، رغم أن المدينة لا تملك نادياً ثابتاً ينافس في أعلى درجات الدوري البرازيلي ويؤمن حضوراً جماهيرياً منتظماً. المشكلة هنا ليست في الملعب بحد ذاته، بل في غياب خطة تشغيل واضحة قبل البناء: من سيدفع كلفة الصيانة؟ ومن سيملأ المدرجات بعد انتهاء المونديال؟
 
في المقابل، يمكن للملعب أن يصبح مورداً عندما لا يُحصر في كرة القدم. الحفلات الموسيقية، المعارض، الفعاليات التجارية، والمباريات الدولية قادرة على تأمين استخدام متكرر، لكن ذلك يحتاج إلى موقع مناسب، وشبكة نقل، وإدارة محترفة. فالمبنى الحديث لا يضمن عائداً تلقائياً، خصوصاً في المدن التي لا تملك قاعدة جماهيرية واسعة أو سوق فعاليات كبيراً. ولعل ملعب ريال مدريد خير دليل على ذلك.
 
وتجربة لندن بعد أولمبياد 2012 تقدم جانباً آخر من المعادلة. بلغت كلفة تحويل الملعب الأولمبي إلى ملعب لكرة القدم نحو 272 مليون جنيه إسترليني، بحسب نقاشات البرلمان البريطاني آنذاك. أي إن إرث المنشأة لم يقتصر على كلفة بنائها، بل شمل أيضاً فاتورة تعديلها لتناسب استخدامها الجديد.
 
أما السياحة، فهي المكسب الأسرع، لكنّها ليست دائماً الأثبت. تستفيد الفنادق والمطاعم والنقل والتجارة خلال البطولة، إلا أن الأثر الطويل يرتبط بما إذا كانت المدينة قد استثمرت الحدث لتطوير مطاراتها، وربط مناطقها، وتسويق نفسها كوجهة بعد انتهاء المباريات.
 
لذلك، لا يجب أن تسأل المدينة المستضيفة: كم متفرجاً سيأتي إلى المونديال؟ بل: ماذا سيحدث في الملعب بعد عامين؟ إذا كانت الإجابة واضحة، تصبح البطولة فرصة اقتصادية وسياحية. وإذا لم تكن واضحة لا بل مربحة، يتحول الملعب إلى فاتورة ضخمة تدفعها المدينة لسنوات.
 
مواضيع ذات صلة
بعد بلوغ دور الـ16... مكاسب مالية ضخمة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دخول المنتخبين إلى أرضية الملعب لبدء عزف النشيد الوطني للأرجنتين وإسبانيا قبل نهائي كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادرة مسيرات.. ماذا حصل قرب ملاعب كأس العالم؟
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مدينة فرنسية تفرض حظر تجول خلال بعض مباريات كأس العالم
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

كأس العالم

ريال مدريد

لكرة القدم

البريطاني

كرة القدم

البرلمان

الطويل

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:26 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-07-31
Lebanon24
04:19 | 2026-07-31
Lebanon24
04:10 | 2026-07-31
Lebanon24
04:08 | 2026-07-31
Lebanon24
00:20 | 2026-07-31
Lebanon24
23:54 | 2026-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24