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رياضة

غاتوزو يطرد لاعب لاتسيو من التدريب.. رسالة انضباط مبكرة في فورميلو

Lebanon 24
31-07-2026 | 04:08
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غاتوزو يطرد لاعب لاتسيو من التدريب.. رسالة انضباط مبكرة في فورميلو
غاتوزو يطرد لاعب لاتسيو من التدريب.. رسالة انضباط مبكرة في فورميلو photos 0
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شهدت تدريبات لاتسيو توتراً واضحاً خلال فترة التحضير للموسم الجديد، بعدما طرد المدرب الجديد جينارو غاتوزو لاعب الوسط كينيث تايلور من الحصة التدريبية، إثر مشادة كلامية بين الطرفين.
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وبحسب Goal.com، بدأ التوتر عندما اشتكى تايلور من ضربة تعرض لها خلال التدريب، قبل أن يرد بطريقة لم يتقبلها غاتوزو، المعروف بصرامته وشخصيته الحادة داخل الملعب وخارجه.

ولم ينتظر المدرب الإيطالي طويلاً، إذ أوقف الحصة التدريبية ووجّه كلامه إلى اللاعب بحزم، مشيراً إلى الخارج وقال له بالإيطالية: "Vai fuori!"، أي "اخرج".

ووفق تقرير calciomercato.com، وقعت الحادثة بعد أكثر من ساعة على بداية الحصة الصباحية في مركز تدريبات لاتسيو في فورميلو. وبعد قرار غاتوزو، لم يعترض تايلور أكثر، بل خلع القميص التدريبي وغادر الملعب إلى غرفة الملابس، قبل أن تُستأنف التمارين.

وانضم تايلور إلى لاتسيو خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادماً من أياكس مقابل 17 مليون يورو، في عهد المدرب السابق ماوريتسيو ساري.

ورغم حدة المشهد، حاول النادي التقليل من أهمية ما حدث. وبحسب Radio Laziale وIl Messaggero، تنظر إدارة لاتسيو إلى الحادثة على أنها مسألة داخلية عادية، ولا يتوقع أن تفرض عقوبات قاسية على اللاعب.

كما جرت محادثات بين الطرفين، بحضور القسم الرياضي في النادي، بهدف احتواء الموقف قبل الحصة التدريبية المسائية.

لكن الحادثة تحمل رسالة واضحة من غاتوزو في بداية تجربته مع لاتسيو: الانضباط ليس تفصيلاً، والرد على تعليمات المدرب لن يمر بسهولة.

ويحتاج لاتسيو إلى استعادة التوازن داخل غرفة الملابس قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الإيطالي، خصوصاً بعد موسم مضطرب تحت قيادة ساري، أنهاه الفريق في المركز التاسع.

أما تايلور، فسيكون مطالباً بإظهار التزام أكبر والتأقلم سريعاً مع أسلوب غاتوزو، الذي لا يقبل التراخي أو النقاش الحاد داخل التدريبات.
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