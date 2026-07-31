ريال مدريد يبحث عن مخرج لماستانتونو

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وبحسب Goal.com نقلاً عن Marca، عقد اجتماعاً مع ممثلي اللاعب في وقت سابق من هذا الأسبوع، واتفق الطرفان على أن الخروج المؤقت هو الخيار الأفضل لتطور اللاعب في المرحلة المقبلة.ويرى النادي الإسباني أن ماستانتونو، البالغ 18 عاماً، يحتاج إلى اللعب بانتظام مع الفريق الأول، حتى يواصل تطوره داخل ، بدلاً من البقاء على هامش التشكيلة في "سانتياغو برنابيو".وكان خيار العودة إلى ريفر بليت قد طُرح لفترة قصيرة، لكن ريال مدريد أغلق الباب أمام أي انتقال إلى أميركا الجنوبية، مفضلاً أن يبقى اللاعب في أوروبا. كما تم استبعاد الانتقال إلى الدوري الإنكليزي بشكل كامل، ما جعل الدوري الوجهة الأقرب.وتتابع 3 أندية من Serie A وضع ماستانتونو عن قرب، هي فيورنتينا ونابولي وميلان. وبحسب التقرير، أجرى فيورنتينا اتصالاً رسمياً مع ريال مدريد للاستفسار عن إمكانية ضم اللاعب على سبيل الإعارة، بينما يراقب نابولي وميلان الملف بعدما أبديا اهتماماً سابقاً باللاعب.ويملك ماستانتونو جواز سفر إيطالياً، ما يجعل انتقاله إلى الدوري الإيطالي أسهل من الناحية الإدارية وأكثر جاذبية للأندية المهتمة.لكن ريال مدريد لا يريد إعارته إلى أي فريق فقط. فالنادي يبحث عن بيئة فنية تناسب اللاعب، وتحديداً عن مدرب يمنحه فرصة اللعب في مركزه المفضل كصانع ألعاب رقم 10.وخلال موسمه الأول في مدريد، لم يجد ماستانتونو المساحة المناسبة في هذا الدور، إذ لم يعتمد ألونسو ولا ألفارو أربيلوا على صانع ألعاب كلاسيكي، ما اضطر اللاعب في كثير من الأحيان إلى اللعب على الجهة اليمنى.ويريد ريال مدريد تجنب تكرار هذا الأمر، ولذلك لن يوافق على الإعارة إلا إذا حصل على ضمانات بأن اللاعب سيستخدم في مركز مركزي يسمح له بالتحكم بالإيقاع وصناعة اللعب.ورغم مفاوضات الرحيل، يحتفظ ماستانتونو بعلاقة جيدة مع المدرب الجديد للفريق الأول جوزيه مورينيو. لكن مشاركته في الجولة التحضيرية المقبلة لا تزال غير محسومة.ومن المتوقع أن يكون شهر آب حاسماً في تحديد وجهة اللاعب، إذ يدرس ريال مدريد العروض بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي.