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رياضة

500 ألف دولار كانت ستحصل عليها شهريا.. اتفاق مثير للجدل بين رونالدو وجورجينا!

Lebanon 24
02-08-2026 | 03:59
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500 ألف دولار كانت ستحصل عليها شهريا.. اتفاق مثير للجدل بين رونالدو وجورجينا!
500 ألف دولار كانت ستحصل عليها شهريا.. اتفاق مثير للجدل بين رونالدو وجورجينا! photos 0
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عاد اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز إلى الواجهة خلال الساعات الماضية، بعد انتشار تكهنات جديدة حول موعد زفافهما، بالتزامن مع تسريبات مزعومة عن شروط اتفاق ما قبل الزواج بينهما.

ويرتبط رونالدو بجورجينا منذ نحو 10 سنوات، فيما مر عام تقريباً على إعلان خطوبتهما، من دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن موعد الزواج.

وخلال الساعات الأخيرة، انتشرت شائعات تحدثت عن احتمال إتمام الزواج في 1 آب، إلا أن عائلتي الطرفين نفتا هذه الأنباء، ما فتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول ما إذا كان رونالدو يرغب فعلاً في الزواج قريباً.
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وبحسب ما نقلته تقارير إسبانية عن Mundo Deportivo، فإن الفريق القانوني لرونالدو وجورجينا أنهى اتفاقاً مزعوماً لما قبل الزواج، يتضمن بنوداً مالية كبيرة لصالح جورجينا في حال انفصال الطرفين.

وتشير التسريبات إلى أن الاتفاق ينص على حصول جورجينا على 121 ألف دولار شهرياً لنفقاتها الشخصية، و110 آلاف دولار شهرياً كمخصص مدى الحياة، إضافة إلى 500 ألف دولار شهرياً مخصصة لدعم الأطفال والحفاظ على مستوى معيشتهم.

كما تتحدث التقارير عن حصول جورجينا، بموجب الاتفاق المزعوم، على عقارات بقيمة 5.6 ملايين دولار، بينها أملاك في مدريد ولشبونة، إضافة إلى مليوني دولار سنوياً للحفاظ على أسلوب حياتها، وسيارتين فارهتين، ورحلات خاصة، وعطلتين سنوياً.

ورغم انتشار هذه التفاصيل، لم يعلق كريستيانو رونالدو أو جورجينا رودريغيز على ما يثار بشأن اتفاق ما قبل الزواج أو موعد الزفاف، إذ يواصل الطرفان الحفاظ على خصوصية ملفهما العائلي.

وكان رونالدو قد تحدث قبل أشهر عن قراره التقدم للزواج من جورجينا، قائلاً إن “الأشياء الجيدة تحدث في الوقت المناسب”، مشيراً إلى أنه لم يكن يريد التسرع في خطوة مهمة كهذه.

وأضاف أنه عندما قدم الخاتم لجورجينا، دخلت بناتهما وسألنه إن كان يطلب من والدتهن الزواج، موضحاً أن تلك اللحظة جعلته يدرك أن الوقت كان مناسباً.

من جهتها، تحدثت جورجينا في مقابلة سابقة عن حياتها العائلية، مؤكدة أن أطفالها هم الأهم بالنسبة إليها، وأن وجودها معهم يمنحها السعادة أكثر من أي شيء آخر.

وبين الشائعات حول موعد الزفاف والتقارير عن الاتفاق المالي، يبقى الثابت الوحيد أن رونالدو وجورجينا لم يعلنا بعد أي موعد رسمي، فيما تواصل علاقتهما جذب اهتمام واسع داخل عالم الرياضة وخارجه.
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البرتغالي كريستيانو رونالدو

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