يوفنتوس يخطف موهبة البوسنة بعقد حتى 2031

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الأحد، تعاقده مع المهاجم البوسني الشاب كريم ألايبيغوفيتش بعقد يمتد حتى صيف عام 2031، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.
ولم يكشف النادي الإيطالي عن القيمة المالية للصفقة، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن ليفركوزن سيحصل على نحو 30 مليون يورو، إلى جانب مكافآت ومتغيرات مرتبطة بأداء اللاعب.
ويبلغ ألايبيغوفيتش 18 عامًا، وسبق له تمثيل منتخب البوسنة والهرسك في 11 مباراة دولية، كما شارك في نهائيات كأس العالم 2026، حيث سجل هدفًا أمام منتخب قطر.
واستهل المهاجم الشاب مسيرته الكروية في أكاديمية كولن الألماني، قبل انتقاله إلى باير ليفركوزن في عام 2021. وكان ليفركوزن قد باعه إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي العام الماضي، قبل أن يعيد التعاقد معه مقابل 8 ملايين يورو.
ورغم عدم مشاركته مع الفريق الأول لليفركوزن، أشارت تقارير إلى أن قرار انتقاله إلى يوفنتوس جاء بعد حصوله على وعود بدور أكبر مع الفريق الأول، وهو ما لم يكن النادي الألماني مستعدًا لتقديمه.