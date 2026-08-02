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رياضة

فلافيو برياتوري يقترح موسم فورمولا 1 من 48 سباقًا

Lebanon 24
02-08-2026 | 16:00
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فلافيو برياتوري يقترح موسم فورمولا 1 من 48 سباقًا
فلافيو برياتوري يقترح موسم فورمولا 1 من 48 سباقًا photos 0
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طرح المستشار التنفيذي لفريق ألبين في بطولة العالم للفورمولا 1، فلافيو برياتوري، فكرة مثيرة للجدل تتمثل في زيادة عدد سباقات الموسم إلى 48 سباقًا، مؤكدًا أن ذلك سيمنح السائقين والمشجعين مزيدًا من الإثارة.

وقال برياتوري إن كل جولة من جولات البطولة يجب أن تتضمن سباق سرعة (Sprint)، إلى جانب السباق الرئيسي، معتبرًا أن هذا النظام سيزيد من قيمة عطلات نهاية الأسبوع للجماهير.

وأوضح برياتوري في تصريحات نقلها بودكاست The Race أن سباقات السرعة تمنح السائقين فرصة إضافية للمنافسة، مضيفًا أن نظام السباق التقليدي لا يقدم ما يكفي من الإثارة للجماهير، خاصة خلال أيام التجارب.

وتأتي تصريحات برياتوري في وقت يشهد فيه جدول الفورمولا 1 توسعًا مستمرًا، إذ يتضمن موسم 2026 المقرر 24 جولة، مع إقامة ستة سباقات سرعة، وسط مقترحات من الرئيس التنفيذي للبطولة ستيفانو دومينيكالي بزيادة عدد سباقات السرعة مستقبلًا.

وكان برياتوري قد عاد إلى أجواء الفورمولا 1 عام 2024 بعد غياب طويل، عقب عقوبة الإيقاف مدى الحياة التي فرضت عليه على خلفية فضيحة "Crashgate" عام 2008، قبل أن تُلغى العقوبة لاحقًا بقرار قضائي فرنسي.

وتثير فكرة إقامة 48 سباقًا في موسم واحد نقاشًا واسعًا حول قدرة الفرق والسائقين على تحمل جدول بهذا الحجم، في ظل المخاوف المتعلقة بالإرهاق وتأثير زيادة عدد السباقات على طبيعة المنافسة.

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