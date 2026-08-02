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رياضة

أتلتيكو مدريد يجهز سورلوث لانطلاق الموسم الجديد

Lebanon 24
02-08-2026 | 23:00
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أتلتيكو مدريد يجهز سورلوث لانطلاق الموسم الجديد
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بدأ المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث برنامجه الإعدادي مع أتلتيكو مدريد استعدادًا للموسم الجديد، حيث خاض، الأحد، تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أحد مدربي اللياقة في الفريق.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدرب دييغو سيميوني بدأ تجهيز لاعبيه بدنيًا عقب انتهاء إجازة اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم 2026، على أن تكتمل صفوف الفريق بحلول 10 آب بانضمام اللاعبين الذين بلغوا نهائي البطولة.

وأضافت الصحيفة أن سورلوث سيواصل برنامجه التأهيلي، الإثنين، بعد مرور 21 يومًا على خروج منتخب النرويج من الدور ربع النهائي لمونديال 2026 أمام إنجلترا.

ورجحت أن يغيب المهاجم النرويجي عن بعثة أتلتيكو مدريد المتجهة إلى كوريا الجنوبية الأربعاء المقبل، في إطار خطة الجهاز الفني لإعداده بأفضل جاهزية ليقود هجوم الفريق مع انطلاق منافسات الدوري الإسباني.

وفي السياق ذاته، أشارت "ماركا" إلى أن الظهير أليخاندرو غريمالدو يدرس إمكانية تقديم موعد انضمامه إلى تدريبات الفريق خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت الصحيفة أن إدارة أتلتيكو مدريد لا تنوي التفريط في سورلوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الأنباء التي ربطته بالرحيل، نظرًا لأهمية دوره في ظل محدودية الخيارات الهجومية المتاحة للفريق.

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