طرابزون يحسم صفقة محمد صلاح

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وكان طرابزون سبور قد أصدر بياناً مساء الثلاثاء أعلن فيه دخوله في مفاوضات للتعاقد مع صلاح، قبل أن يكشف رئيس النادي أن الصفقة حُسمت بالفعل.وقال دوغان في تصريحات لصحيفة "فاناتيك" : " نجم عالمي وكنا بحاجة إلى لاعب مثله. ستكون صفقة رائعة، ونأمل أن يقدم الإضافة المنتظرة لنادينا".وأضاف أن التعاقد يوجه رسالة مفادها أن طرابزون سبور قادر على استقطاب أي لاعب، لافتاً إلى أن نجاحات النادي بدأت تلفت الأنظار في تركيا وأوروبا وتشجع اللاعبين الشباب على اختياره.وأوضح دوغان أنه عقد اجتماعاً مع صلاح ووكيل أعماله، ووصف اللقاء بأنه احترافي واتسم بالاحترام، مؤكداً عدم وجود صعوبات بين الطرفين.وأشار إلى أن المفاوضات امتدت نحو عشرة أيام، قبل أن تتضح جميع تفاصيل الاتفاق الإثنين.واعترف رئيس طرابزون بأن النادي تعمد إبقاء المفاوضات سرية، رغم نفيه المتكرر وجود اتفاق خلال الأيام الماضية، موضحاً أن الكشف المبكر عن الصفقة كان يمكن أن يعطلها.وعن نسبة محمد صلاح من مبيعات القمصان، قال دوغان إن اللاعب سيحصل على نسبة معينة، لكنها ليست كما ذكرت ، على أن تُعلن التفاصيل لاحقاً.كما نفى التواصل مع جهات راعية لتمويل الصفقة، مؤكداً أنه سيتوجه إلى رجال الأعمال في طرابزون وأصدقاء النادي للحصول على دعمهم.وكشف دوغان، في تصريحات نقلتها شبكة "أجانس سبور"، أن صلاح سيخضع للفحص الطبي الأربعاء، قبل أن يتوجها معاً إلى طرابزون، على أن يُقام حفل التوقيع الخميس.وقال إن النادي ينظر إلى صلاح بوصفه لاعباً يمتلك خبرة كبيرة وانضباطاً لافتاً، إلى جانب التألق في الدوري الإنجليزي وأرقام مميزة في التسجيل وصناعة الأهداف.وأضاف: "إنه معروف في مختلف أنحاء العالم، ويُعد أهم لاعب كرة قدم مسلم في الوقت الحالي، ولذلك يمثل صفقة مهمة للغاية بالنسبة إلينا".وأوضح أن طرابزون تابع وضع صلاح خلال ، لكنه كان يتفاوض حينها مع أندية أخرى. وبعد انسحاب تلك الأندية، كثف النادي التركي تحركاته وأنهى الاتفاق الإثنين، قبل استكمال بعض العقود الثلاثاء.وختم دوغان: "سيأتي صلاح إلى تركيا الأربعاء لإجراء الفحص الطبي. تهانينا لنادينا".