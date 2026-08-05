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خاص

المونديال يشعل الميركاتو.. نجوم فوق الـ100 مليون وأندية تبيع كي تشتري!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-08-2026 | 04:30
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المونديال يشعل الميركاتو.. نجوم فوق الـ100 مليون وأندية تبيع كي تشتري!
المونديال يشعل الميركاتو.. نجوم فوق الـ100 مليون وأندية تبيع كي تشتري! photos 0
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لم ينته تأثير مونديال 2026 مع صافرة المباراة النهائية، إذ تحوّلت البطولة سريعًا إلى واجهة ضخمة للاعبين، ودفعت أندية أوروبا إلى التحرك في سوق انتقالات وصلت أرقامها إلى مستويات قياسية.
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في الدوري الإنكليزي، تعاقد تشيلسي مع مورغان روجرز من أستون فيلا مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، فيما دفع مانشستر سيتي 116 مليونًا لضم إليوت أندرسون. وفي المقابل، حدّد باريس سان جيرمان سعر برادلي باركولا بنحو 145 مليونًا، وسط اهتمام ليفربول بخدماته.
 
ولم تقتصر الاستفادة على الأسماء المعروفة. فالأسترالي لوكاس هيرينغتون اقترب من الانتقال إلى هال سيتي مقابل 12.6 مليون جنيه، إضافة إلى مكافآت قد ترفع الصفقة إلى 17 مليونًا، بعد ظهوره اللافت في كأس العالم. كما دخل المغربي أيوب بوعدي حسابات مانشستر سيتي عقب تألقه مع منتخب بلاده.
 
لكن سباق الشراء يقابله ضغط مالي كبير، فقد باع أستون فيلا روجرز ويوري تيليمانس مقابل 152 مليون جنيه للالتزام بالقواعد المالية، بينما يحتاج تشيلسي، الأكثر إنفاقًا حتى الآن، إلى التخلص من عدد من لاعبيه لتقليص قائمته وضبط حساباته.
 
وهكذا، يسير الميركاتو على خطين متوازيين، فمن ناحية أولى، هناك أندية تدفع مبالغ ضخمة للاستفادة من نجوم المونديال، ومن ناحية أخرى، هناك أندية تبيع أبرز لاعبيها لتمويل صفقاتها وتفادي العقوبات. أما الحكم على هذه الأرقام، فلن يكون بما قدّمه اللاعبون خلال أسابيع البطولة، بل بما سيفعلونه طوال الموسم.
 
في سياق آخر، ساهم ضيق الفترة بين نهاية المونديال وانطلاق الموسم في زيادة الضغط، إذ تسعى الأندية إلى حسم صفقاتها سريعًا، ما يمنح الأندية البائعة ووكلاء اللاعبين قدرة أكبر على رفع مطالبهم.
 
في المقابل، لا تضمن القيمة المرتفعة نجاح الصفقة. فالتألق في بطولة قصيرة يختلف عن الحفاظ على المستوى نفسه خلال موسم كامل، ما يضع إدارات الأندية أمام اختبار حقيقي.
 
المصدر: خاص
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