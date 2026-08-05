تشيلسي ويوفنتوس في مواجهة نارية قبل انطلاق الموسم

يخوض تشيلسي، اليوم الأربعاء، ثالث مبارياته الودية المعلنة ضمن استعداداته للموسم الجديد، عندما يواجه يوفنتوس على ملعب "كاي تاك" في .

وكان الفريق الإنكليزي قد بدأ جولته بالفوز على ويسترن سيدني واندررز بنتيجة 6-4، قبل خسارته أمام توتنهام 2-1 في مباراتين أقيمتا بمدينة سيدني .

كما لعب تشيلسي مباراتين أمام فرق من الدرجات الأدنى خلف أبواب مغلقة في مركز "كوبهام"، لكنهما لم تُحتسبا ضمن برنامجه الرسمي.

ويركز المدرب ألونسو خلال المرحلة الحالية على رفع الجاهزية البدنية وتطوير الانسجام والأفكار التكتيكية، بعدما أبدى عدم رضاه عن بعض فترات مباراة توتنهام، ولا سيما عندما كان الفريقان مكتملَي الصفوف.

تقام المواجهة الأربعاء 5 آب عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت هونغ كونغ، و12:30 ظهراً بتوقيت ، على ملعب "كاي تاك".

وشهد معسكر تشيلسي انضمام بيدرو نيتو وجيوفاني كويندا ومايك بيندرز وغاغا سلونينا والوافد الجديد داني ويلبيك.

كما سجّل ميخايلو مودريك عودة مفاجئة إلى الفريق، إذ سافر للانضمام إلى البعثة، وسط توقعات بحصوله على بعض الدقائق أمام يوفنتوس، قبل حسم مستقبله الذي قد يتجه نحو الإعارة.

وبات ألونسو يملك أكثر من 30 لاعباً في المعسكر، ما سيدفعه إلى توزيع دقائق المشاركة لضمان استفادة أكبر عدد منهم.

أما الحارس روبرت سانشيز، الذي غاب عن لقاء توتنهام بعدما تعرض لمشكلة خلال الإحماء، فأكد ألونسو أن حالته أصبحت "أفضل بكثير".

يوفنتوس يبحث عن استعادة مكانته

يدخل يوفنتوس المباراة بعد موسم أنهاه في المركز السادس، مواصلاً ابتعاده عن لقب الدوري الإيطالي الذي أحرزه للمرة الأخيرة في موسم 2019-2020.

وعزز النادي صفوفه خلال الصيف بعدد من اللاعبين، بينهم كريم ألاجبيغوفيتش، الذي ارتبط سابقاً بالانتقال إلى تشيلسي وتألق في ، إضافة إلى لاعب تشيلسي السابق جيريمي بوغا، الذي انضم بصورة نهائية بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً من نيس.

وكان آخر لقاء بين تشيلسي ويوفنتوس قد انتهى بفوز الفريق اللندني برباعية نظيفة، في مواجهة تألق خلالها فريق المدرب السابق توماس توخيل.