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رياضة

رسمياً.. صلاج يرتدي زي "طرابزون سبور"

Lebanon 24
05-08-2026 | 05:38
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رسمياً.. صلاج يرتدي زي طرابزون سبور
رسمياً.. صلاج يرتدي زي طرابزون سبور photos 0
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أعلن نادي طرابزون سبور التركي، اليوم الأربعاء، رسميا عن انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوفه.

وفي فيديو على منصات النادي انتشرت قبل قليل، قال النادي التركي: بزيّه الأزرق الداكن، يواجه الكاميرات لأول مرة.. رسالته الأولى لجماهير طرابزون سبور العظيمة: "طرابزون في كل مكان بالنسبة لنا!"
 
وكان نادي طرابزون سبور التركي أعلن في وقت سابق، الأربعاء، توصله إلى اتفاق مع "سلطان مصر" محمد صلاح للانتقال إلى صفوفه، في واحدة من أبرز صفقات الدوري التركي.
 
وقال النادي إن الاتفاق يقضي بتوقيع محمد صلاح عقداً لمدة عامين، مقابل راتب سنوي قدره 17 مليون يورو، من دون الكشف عن قيمة المكافآت أو البنود الإضافية. (سكاي نيوز عربية)
 
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