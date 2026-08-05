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رياضة

ربنارد يعود لقيادة منتخب كوت ديفوار

Lebanon 24
05-08-2026 | 10:47
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ربنارد يعود لقيادة منتخب كوت ديفوار
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أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع الفرنسي هيرفي ربنارد لقيادة المنتخب الأول، خلفا للمدرب الوطني إيميرس فاي الذي رحل عن منصبه مؤخرا.
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وسبق لربنارد قيادة منتخب كوت ديفوار في ولاية سابقة قبل نحو 11 عاما، ونجح في تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقي بذلك الوقت.

وقال الاتحاد الإيفواري في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس": "يخطر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم أسرة كرة القدم الإيفوارية، والجمعيات الأعضاء، وشركاءه من المؤسسات والجهات التجارية، وكذلك الرأي العام، بأنه تم تعيين السيد هيرفي جان-ماري روجيه ربنارد مديرا فنيا ومدربا للمنتخب الأول لكوت ديفوار".

وأضاف البيان: "يعكس هذا التعيين رغبة الاتحاد في تعزيز المكتسبات التي حققها المنتخب الوطني الأول خلال السنوات الأخيرة، مع مواصلة السعي لتحقيق الطموحات المرسومة لكرة القدم الإيفوارية على المستويين الأفريقي والدولي".

وأضاف: "وبعد أن قاد كوت ديفوار للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2015، يعود هيرفي ربنارد إلى قيادة منتخب "الأفيال" مجددا، بهدف الإشراف على إعداد المنتخب والمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة".

وتابع: "بفضل خبرته الواسعة في كرة القدم على أعلى المستويات، ومعرفته العميقة بكرة القدم الأفريقية، وارتباطه الوثيق بكرة القدم الإيفوارية، سيتولى مسؤولية مواصلة مسيرة الأداء المتميز للمنتخب الوطني الأول، بالتعاون الوثيق مع القيادات الإدارية والهياكل الفنية التابعة للاتحاد". (سكاي نيوز عربية) 
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