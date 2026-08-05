ربنارد يعود لقيادة منتخب كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإيفواري ، الثلاثاء، تعاقده مع الفرنسي ربنارد لقيادة المنتخب الأول، خلفا للمدرب الوطني إيميرس فاي الذي رحل عن منصبه مؤخرا.

وسبق لربنارد قيادة منتخب في ولاية سابقة قبل نحو 11 عاما، ونجح في تحقيق لقب الأفريقي بذلك الوقت.وقال الاتحاد الإيفواري في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس": "يخطر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم أسرة الإيفوارية، والجمعيات الأعضاء، وشركاءه من المؤسسات والجهات التجارية، وكذلك الرأي العام، بأنه تم تعيين السيد هيرفي جان-ماري روجيه ربنارد مديرا فنيا ومدربا للمنتخب الأول لكوت ديفوار".وأضاف البيان: "يعكس هذا التعيين رغبة الاتحاد في تعزيز المكتسبات التي حققها الأول خلال السنوات الأخيرة، مع مواصلة السعي لتحقيق الطموحات المرسومة لكرة القدم الإيفوارية على المستويين الأفريقي والدولي".وأضاف: "وبعد أن قاد كوت ديفوار للتتويج بلقب عام 2015، يعود هيرفي ربنارد إلى قيادة منتخب "الأفيال" مجددا، بهدف الإشراف على إعداد المنتخب والمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة".وتابع: "بفضل خبرته الواسعة في كرة القدم على أعلى المستويات، ومعرفته العميقة بكرة القدم ، وارتباطه الوثيق بكرة القدم الإيفوارية، سيتولى مسؤولية مواصلة مسيرة الأداء المتميز للمنتخب الوطني الأول، بالتعاون الوثيق مع القيادات الإدارية والهياكل الفنية التابعة للاتحاد". (سكاي نيوز عربية)