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رياضة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتمسك بمقاطعة بطولات فيفا

Lebanon 24
06-08-2026 | 14:00
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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتمسك بمقاطعة بطولات فيفا
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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تمسكه بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس فيفا جياني إنفانتينو مع مسؤولي الاتحادات القارية، واعتذار الاتحاد الدولي عن خطته المثيرة للجدل لبيع حصص في بطولة كأس العالم لم يغيرا موقفه.

وأوضح "يويفا" في بيان يوم الخميس، أن الشروط التي وضعها للتراجع عن تهديد المقاطعة لم تتحقق، مشيراً إلى أن تلك الشروط تضمنت سحب مقترحات بيع حقوق أو حصص في البطولات الكبرى، وتقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلاً.

وأضاف البيان أن "يويفا" ما زال يفتقر إلى الثقة في قيادة إنفانتينو لفيفا، مؤكداً أن موقفه الذي أعلنه سابقاً بهذا الشأن ما زال قائماً.

وأعلن فيفا عقب قمة رفيعة المستوى في المغرب يوم الأربعاء، أن إنفانتينو يحظى بالدعم الكامل من الحاضرين، كما قدم اعتذاراً إلى مجلس فيفا والاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي صاحبت خطة بيع حصص في كأس العالم، متعهداً باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.

لكن "يويفا" اعتبر أن هذه الخطوات غير كافية، مؤكداً أن إعلان تأييد بعض العاملين في "فيفا" لرئيس الاتحاد الدولي لا يغير شيئاً في موقفه الرافض، وأن أزمة الثقة مع إنفانتينو لا تزال قائمة.

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