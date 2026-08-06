الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتمسك بمقاطعة بطولات فيفا

أكد "يويفا" تمسكه بمقاطعة بطولات "فيفا" مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس فيفا جياني إنفانتينو مع مسؤولي الاتحادات القارية، واعتذار عن خطته المثيرة للجدل لبيع حصص في لم يغيرا موقفه.

وأوضح "يويفا" في بيان يوم الخميس، أن الشروط التي وضعها للتراجع عن تهديد لم تتحقق، مشيراً إلى أن تلك الشروط تضمنت سحب مقترحات بيع حقوق أو حصص في البطولات الكبرى، وتقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلاً.

وأضاف البيان أن "يويفا" ما زال يفتقر إلى الثقة في قيادة إنفانتينو لفيفا، مؤكداً أن موقفه الذي أعلنه سابقاً بهذا الشأن ما زال قائماً.

وأعلن فيفا عقب قمة رفيعة المستوى في يوم الأربعاء، أن إنفانتينو يحظى بالدعم الكامل من الحاضرين، كما قدم اعتذاراً إلى مجلس فيفا والاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي صاحبت خطة بيع حصص في ، متعهداً باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.

لكن "يويفا" اعتبر أن هذه الخطوات غير كافية، مؤكداً أن إعلان تأييد بعض العاملين في "فيفا" لرئيس الاتحاد الدولي لا يغير شيئاً في موقفه الرافض، وأن أزمة الثقة مع إنفانتينو لا تزال قائمة.