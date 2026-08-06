بعد سنوات المجد في ليفربول... محمد صلاح يخوض مغامرة تركية جديدة

أفادت تقارير بأن النجم المصري محمد صلاح يستعد لبدء فصل جديد في مسيرته الكروية، بعد انتقاله رسمياً إلى طرابزون سبور لمدة موسمين، في صفقة لا تمثل مجرد تعاقد جديد للنادي، بل إضافة لاعب يعد من أبرز نجوم الأفريقية والعربية في العقد الأخير.

ويخوض قائد المنتخب المصري تحدياً جديداً بعد مسيرة تاريخية مع ليفربول، حصد خلالها العديد من الألقاب وحقق أرقاماً قياسية جعلته أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمثل انتقال صلاح إلى طرابزون سبور واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ النادي التركي، الذي يسعى إلى تعزيز موقعه بين كبار الكرة مستفيداً من خبرة لاعب خاض تجارب احترافية ناجحة في سويسرا وإيطاليا وإنجلترا، قبل أن يصبح أحد رموز ليفربول في السنوات الماضية.

وبدأت رحلة صلاح من قرية نجريج بمحافظة الغربية ، حيث انضم إلى ناشئي المقاولون العرب، قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف عام 2012 عبر بوابة بازل السويسري، ليبدأ بعدها مساراً تصاعدياً أوصله إلى قمة كرة القدم العالمية.

ولفت صلاح الأنظار خلال تجربته مع بازل، بعدما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري السويسري مرتين، وقدم مستويات مميزة في أبطال ، ما فتح أمامه باب الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي. ورغم صعوبة تجربته الأولى في الملاعب الإنجليزية، وجد اللاعب طريقه للعودة إلى التألق عبر الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وروما.

ومع روما، أثبت صلاح قدراته الهجومية وسجل أرقاماً مميزة، قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 2017 في صفقة تحولت لاحقاً إلى واحدة من أنجح التعاقدات في تاريخ النادي.

ومنذ موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي، فرض صلاح نفسه بقوة، بعدما سجل 44 هدفاً في مختلف المسابقات، وحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بنظام 38 مباراة بتسجيله 32 هدفاً موسم 2017-2018.

وساهم النجم المصري في قيادة ليفربول إلى تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019، ثم التتويج بالدوري الإنجليزي عام 2020 بعد غياب دام 30 عاماً، إضافة إلى كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

كما أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول، والهداف الأفريقي التاريخي للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وحقق جائزة الحذاء الذهبي في البريميرليغ أربع مرات، إلى جانب اختياره أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين ثلاث مرات.

وعلى الصعيد الدولي، تحول صلاح إلى أحد أبرز رموز المنتخب المصري، بعدما ساهم في عودة الفراعنة إلى كأس العالم 2018، وواصل تحطيم الأرقام القياسية ليصبح من أهم الهدافين في تاريخ الكرة المصرية.

ويمنح انتقال صلاح إلى طرابزون سبور النادي التركي لاعباً يمتلك خبرة كبيرة في المنافسات الأوروبية وشخصية قيادية داخل وخارج الملعب، فيما يبحث اللاعب المصري عن تحدٍ جديد يواصل من خلاله صناعة التاريخ وإضافة إنجازات جديدة إلى مسيرته الحافلة.