رودري ليس الأول.. 6 نجوم "صفعوا" ريال مدريد حبا في برشلونة

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لم يكن قرار رودريغو هيرنانديز "رودري" بالانتقال إلى بدلًا من هو الأول من نوعه في تاريخ المنافسة بين قطبي الإسبانية، فقد سبق لعدد من النجوم البارزين أن رفضوا ارتداء القميص الملكي رغم اهتمام النادي بهم، واختاروا في النهاية الانتقال إلى الغريم التقليدي.ورغم أن يُعد واحدًا من أكثر الأندية جذبًا للنجوم حول العالم، فإن بعض اللاعبين فضّلوا خوض تجربة مختلفة داخل ملعب كامب نو، سواء بسبب الرغبة في اللعب بجوار أسماء كبيرة أو الاقتناع بمشروع برشلونة الكروي.رودري.. أحدث الأسماء في القائمةرفض رودري عرضًا قويًا من ريال مدريد خلال عام 2026، بعدما اختار الانتقال إلى برشلونة بقيادة المدرب هانزي في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.وكان اسم لاعب وسط مانشستر سيتي مرتبطًا بالانتقال إلى النادي الملكي لفترة طويلة، قبل أن يحسم مستقبله باختيار برشلونة، ليصبح أحدث النجوم الذين فضلوا ارتداء القميص الكتالوني.نيمار.. بين المال ومشروع برشلونةفي عام 2013 كان نيمار جونيور أحد أبرز المواهب في العالم، ودخل ريال مدريد في منافسة قوية للحصول على خدماته.ورغم المالي الكبير الذي قدمه النادي الملكي، اختار النجم البرازيلي الانتقال إلى برشلونة، مفضلًا اللعب بجوار ليونيل ميسي وبدء رحلة جديدة في الدوري الإسباني.ونجح نيمار لاحقًا في صناعة تاريخ كبير مع برشلونة، فقد كان أحد عناصر الثلاثي الهجومي الشهير "MSN" بجانب ميسي ولويس سواريز.لويس سواريز.. برشلونة حسم الصفقةارتبط اسم لويس سواريز بالانتقال إلى ريال مدريد عام 2014 بعد تألقه الكبير مع ليفربول، لكن النادي الملكي تراجع عن إتمام الصفقة عقب واقعة عضّة .في المقابل، تحرك برشلونة سريعًا لحسم التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني، ليصبح بعدها أحد أبرز هدافي الفريق في السنوات الآتية.رونالدينيو.. أسطورة اختار كامب نوكان ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز مهتمًا بالتعاقد مع رونالدينيو عام 2003، لكن النجم البرازيلي اختار الانتقال إلى برشلونة.وكان قرار رونالدينيو بداية حقبة تاريخية للنادي الكتالوني، فقد أصبح أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص برشلونة، وترك بصمة لا تُنسى في ملعب كامب نو.فرينكي دي يونغ.. اختيار فلسفة كرويففي عام 2019 دخل ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي سباق التعاقد مع فرينكي دي يونغ بعد تألقه مع أياكس الهولندي.لكن لاعب الوسط الهولندي اختار برشلونة، بسبب إعجابه بفلسفة النادي المرتبطة بأسطورة الفريق يوهان كرويف، ليبدأ رحلته في الدوري الإسباني بقميص البلوجرانا.داني ألفيس.. رفض ريال مدريد واختار برشلونةقبل انتقاله إلى برشلونة عام 2008، كان داني ألفيس هدفًا لريال مدريد بعد تألقه مع إشبيلية.ورغم محاولات النادي الملكي للحصول على خدماته، فضّل الظهير البرازيلي الانتقال إلى برشلونة، ليصبح لاحقًا أحد أفضل الأظهرة في تاريخ النادي، بعدما حقق العديد من البطولات خلال سنواته في كامب نو.