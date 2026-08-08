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رياضة

انتظروا رونالدو فظهر فابيو.. شائعة زفاف تجمع ألفي شخص في ماديرا (صور)

Lebanon 24
08-08-2026 | 15:59
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انتظروا رونالدو فظهر فابيو.. شائعة زفاف تجمع ألفي شخص في ماديرا (صور)
انتظروا رونالدو فظهر فابيو.. شائعة زفاف تجمع ألفي شخص في ماديرا (صور) photos 0
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احتشد نحو ألفي شخص، السبت، أمام كاتدرائية "سي" في مدينة فونشال بجزيرة ماديرا، أملاً في مشاهدة حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز، قبل أن يكتشفوا أن العروسين شخصان آخران تماماً.
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وبدأت الحشود بالتجمع قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر، فيما رفع الحاضرون هواتفهم لتوثيق وصول العروس. لكن المفاجأة كانت أن العروس تدعى نيكول، بينما كان العريس الذي ينتظرها عند المذبح فابيو، وهما زوجان مغتربان يقيمان في فرنسا.
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ومازح أحد المدعوين صحيفة "دياريو دي نوتيسياس دا ماديرا" البرتغالية قائلاً: "نشعر وكأننا من المشاهير"، في ظل وجود الحشود والصحفيين أمام الكنيسة.

وكان بعض المعجبين قد سافروا خصيصاً إلى ماديرا لمشاهدة زفاف رونالدو المزعوم، ومن بينهم شابة قدمت من ألمانيا بعدما صدّقت التقارير المتداولة.
May be an image of wedding


وبدأت القصة بعدما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية معلومات تفيد بأن رونالدو وجورجينا سيتزوجان في 8 آب داخل كاتدرائية فونشال، على أن يُقام حفل الاستقبال في فندق "سافوي بالاس"، الذي حجز طابقين لفعالية خاصة في اليوم نفسه.

ودفع الازدحام أبرشية فونشال إلى نشر صور حفل زفاف فابيو ونيكول لتوضيح حقيقة ما يجري، مشيرة إلى أنها تمكنت من إغلاق الكنيسة وإقامة المراسم بعد حالة من الارتباك في الشارع.
May be an image of wedding


كما ساهمت صور ومقاطع مصنوعة بالذكاء الاصطناعي في انتشار الشائعة، إذ أظهرت رونالدو وجورجينا في حفل وهمي بحضور نجوم كرة القدم، بينهم ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار ولامين يامال.

ولم يصدر عن رونالدو أو جورجينا أي إعلان عن موعد للزفاف، فيما نشرت شقيقته كاتيا أفيرو، صباح السبت، أنها موجودة في لشبونة وستبقى هناك أياماً إضافية، ما شكّل مؤشراً آخر إلى عدم صحة الرواية.
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