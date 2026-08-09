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رياضة

فليك يلمّح إلى رحيل أراوخو ويحدد أهم لاعب في برشلونة

Lebanon 24
09-08-2026 | 02:59
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فليك يلمّح إلى رحيل أراوخو ويحدد أهم لاعب في برشلونة
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تحدث مدرب برشلونة هانز فليك عن مستقبل عدد من لاعبيه، عقب خسارة الفريق أمام أودينيزي بهدف دون رد، السبت، ضمن البطولة الودية الثلاثية في إيطاليا.
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وكان برشلونة قد استهل مشاركته بالفوز على نوتنغهام فورست 1-0، قبل أن يخسر بالنتيجة نفسها أمام أودينيزي.

وعن غياب مارك كاسادو وروني باردجي، قال فليك إن التغييرات تُعد أمراً طبيعياً بعد نهاية كل موسم، مشيراً إلى أنه تحدث مع اللاعبين وقدم لهما نصيحته خلال المعسكر في إنكلترا.

وأشاد المدرب الألماني برافينها قائلاً: "إنه أهم لاعب بالنسبة لي، لأنه يمنح الفريق الحيوية والسرعة التي نحتاج إليها"، لافتاً إلى أن البرازيلي عاد إلى التدريبات قبل عشرة أيام وقدم مستوى جيداً إلى جانب فيرمين لوبيز.

كما ألمح فليك إلى اقتراب رحيل رونالد أراوخو إلى ليفربول، موضحاً أن المدافع الأوروغوياني "يرغب في خوض تجربة جديدة"، ومضيفاً: "إنه لاعب وشخص رائع، لكن الأمور تتغير في الحياة وكرة القدم، وعلينا إفساح المجال أمام اللاعبين الشباب".

وبشأن التعاقدات الجديدة، أكد فليك أن إدارة برشلونة تناقش باستمرار كيفية تحسين الفريق، لكنه دعا إلى التحلي بالصبر. كما نفى امتلاكه معلومات عن احتمال رحيل فيران توريس.

واختتم بالإشارة إلى أن فترة الإعداد لم تكن طبيعية، متوقعاً ألا يصل برشلونة إلى كامل جاهزيته قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.
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إدارة برشلونة

كرة القدم

نوتنغهام

البرازيل

ليفربول

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