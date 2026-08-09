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رياضة

باريس سان جيرمان يستعيد لوكاس ديني

Lebanon 24
09-08-2026 | 16:00
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باريس سان جيرمان يستعيد لوكاس ديني
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، عن تعاقده مع المدافع الأيسر الفرنسي الدولي لوكاس ديني، قادماً من أستون فيلا الإنجليزي، الأحد.

وقال النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عودة لوكاس ديني، ووقع المدافع الدولي الفرنسي عقداً مع النادي العاصمي حتى عام 2029، وسيرتدي القميص رقم 12».

وولد لوكاس ديني في 20 تموز 1993 في مو، سين ومارن (إيل دو فرانس)، وتدرج في صفوف شباب نادي ليل، حيث خاض أولى مبارياته الاحترافية في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وهو في الثامنة عشرة من عمره.

وأدى تألقه مع النادي الشمالي إلى انتقاله إلى باريس سان جيرمان صيف 2013، وخلال أول موسمين له في العاصمة، لعب الظهير الأيسر 44 مباراة وقدم 5 تمريرات حاسمة مع الفريق.

ومن أبرز إنجازاته فوزه بلقبين في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الرابطة الفرنسية مرتين، وثلاثة ألقاب في كأس الأبطال.

ويلعب ديني مع المنتخب الفرنسي منذ عام 2014، وله 64 مباراة دولية. وقد توج بطلاً لكأس العالم تحت 20 سنة وبطلاً لدوري الأمم الأوروبية عام 2021، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي الذي وصل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا. وشارك المدافع في كأس العالم 2014 و2026، حيث شارك أساسياً في ست مباريات في البطولة الأخيرة، وساهم في وصول المنتخب إلى الدور نصف النهائي.

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