العراق يستعد لكأس آسيا ببطولة رباعية

يستعد الاتحاد لتنظيم بطولة ودية رباعية في محافظة البصرة خلال تشرين الثاني المقبل، ضمن تحضيرات المنتخب العراقي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في .

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، في تصريحات لوكالة «شفق نيوز» الأحد، إن الاتحاد وجّه دعوات إلى منتخبات وأوزبكستان والأردن، إلى جانب عدد من المنتخبات الآسيوية، للمشاركة في البطولة المرتقبة.

وأوضح الموسوي أن منتخبي وإيران أكدا مشاركتهما وفق المعطيات الحالية، فيما تتواصل المفاوضات مع أوزبكستان ومنتخب آسيوي رابع لاستكمال قائمة المشاركين، مع بقاء ضمن الخيارات المطروحة.

ومن المنتظر أن تشكل البطولة اختباراً مهماً للمنتخب العراقي، في ظل رغبته في مواجهة منتخبات آسيوية قوية ورفع مستوى الجاهزية قبل الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس آسيا 2027.

وتكتسب البطولة أهمية إضافية بالنظر إلى مستوى المنتخبات المرشحة للمشاركة، إذ سبق لها جميعاً الظهور في نهائيات 2026 التي استضافتها وكندا والمكسيك.