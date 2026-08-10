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رياضة

ريال مدريد يكشف أرقام قمصان لاعبيه للموسم الجديد.. إليكم القائمة

Lebanon 24
10-08-2026 | 09:48
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ريال مدريد يكشف أرقام قمصان لاعبيه للموسم الجديد.. إليكم القائمة
ريال مدريد يكشف أرقام قمصان لاعبيه للموسم الجديد.. إليكم القائمة photos 0
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كشف ريال مدريد رسميًا عن أرقام قمصان لاعبيه للموسم الجديد 2026-2027، وسط تغييرات شملت عددًا من نجوم الفريق، إلى جانب الأرقام التي اختارتها الصفقات الجديدة.

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وحصل الإسباني كارلوس إسبّي على القميص رقم 19، بينما اختار الإيفواري يان ديوماندي الرقم 25. وسيرتدي الفرنسي إبراهيما كوناتي الرقم 16، والإسباني مارك كوكوريلا الرقم 17، فيما حصل البرتغالي برناردو سيلفا على القميص رقم 20، والهولندي دينزل دومفريس على الرقم 24.

وشملت التغييرات أيضًا لاعبين من الفريق الحالي، إذ انتقل راؤول أسينسيو إلى القميص رقم 2، وحصل هاوسين على الرقم 4، بينما عاد البرازيلي إندريك إلى القميص رقم 9 بعد انتهاء إعارته إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

وجاءت أرقام حراس المرمى: تيبو كورتوا (1) وأندري لونين (13).

وفي الدفاع: راؤول أسينسيو (2)، إيدير ميليتاو (3)، هاوسين (4)، ترينت ألكسندر أرنولد (12)، إبراهيما كوناتي (16)، مارك كوكوريلا (17)، ألفارو كاريراس (18)، أنطونيو روديغر (22)، فيرلاند ميندي (23) ودينزل دومفريس (24).

وفي الوسط: جود بيلينغهام (5)، إدواردو كامافينغا (6)، فيدي فالفيردي (8)، أوريلين تشواميني (14)، أردا غولر (15)، برناردو سيلفا (20) وتياغو (27).

أما الهجوم، فيضم فينيسيوس جونيور (7)، إندريك (9)، كيليان مبابي (10)، رودريغو (11)، كارلوس إسبّي (19)، براهيم دياز (21) ويان ديوماندي (25).

ويبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول يوم السبت 22 أغسطس، ضمن الجولة الافتتاحية.

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