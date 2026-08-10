"حتى إشعار آخر".. ميسي يتخذ قراراً بعد وفاة والده

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قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البقاء في بلاده إلى جانب عائلته، عقب وفاة والده خورخي ميسي عن 68 عاماً بعد صراع مع المرض.
وكان ميسي قد وصل مع أسرته إلى الأرجنتين، حيث ودّع والده في مراسم خاصة بعيداً عن وسائل الإعلام.
ووفق شبكة "dobleamarilla" الأرجنتينية، لن يعود ميسي في الوقت الراهن إلى الولايات المتحدة للالتحاق بإنتر ميامي، من دون تحديد موعد لاستئناف مسيرته الكروية.
ولا يزال ميسي في مدينة روساريو برفقة زوجته وأطفاله، بعدما قرر منح الأولوية لعائلته خلال هذه الفترة.