"حتى إشعار آخر".. ميسي يتخذ قراراً بعد وفاة والده

قرر النجم البقاء في بلاده إلى جانب عائلته، عقب وفاة والده عن 68 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكان قد وصل مع أسرته إلى ، حيث ودّع والده في مراسم خاصة بعيداً عن .

ووفق شبكة "dobleamarilla" الأرجنتينية، لن يعود ميسي في الوقت الراهن إلى للالتحاق بإنتر ميامي، من دون تحديد موعد لاستئناف مسيرته الكروية.

ولا يزال ميسي في مدينة روساريو برفقة زوجته وأطفاله، بعدما قرر منح الأولوية لعائلته خلال هذه الفترة.