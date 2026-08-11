فضّل سيميوني على برشلونة.. روميرو يحسم وجهته المقبلة

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اختار مدافع توتنهام كريستيان روميرو الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، رغم اهتمام برشلونة وإنتر ميلان وآرسنال بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ووفق صحيفة "سبورت" الإسبانية، جاء قرار المدافع الأرجنتيني بسبب تمسك المدرب دييغو سيميوني بضمه خلال ثلاث فترات انتقالية متتالية.
وجدد أتلتيكو اهتمامه بروميرو بعد تألقه مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، فيما كثفت الأطراف المعنية مفاوضاتها، الإثنين، لحسم الصفقة.
ويرتبط روميرو بعقد مع توتنهام حتى عام 2029، بينما حدد النادي الإنكليزي سعره بنحو 40 مليون يورو، مقابل عرض أولي من أتلتيكو بلغ 30 مليوناً. وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 50 مليون يورو.