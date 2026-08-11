فضّل سيميوني على برشلونة.. روميرو يحسم وجهته المقبلة

اختار مدافع توتنهام كريستيان روميرو الانتقال إلى ، رغم اهتمام وإنتر وآرسنال بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفق صحيفة "سبورت" ، جاء قرار المدافع الأرجنتيني بسبب تمسك المدرب دييغو سيميوني بضمه خلال ثلاث فترات انتقالية متتالية.

وجدد أتلتيكو اهتمامه بروميرو بعد تألقه مع منتخب في ، فيما كثفت الأطراف المعنية مفاوضاتها، الإثنين، لحسم الصفقة.

ويرتبط روميرو بعقد مع توتنهام حتى عام 2029، بينما حدد النادي الإنكليزي سعره بنحو 40 مليون ، مقابل عرض أولي من أتلتيكو بلغ 30 مليوناً. وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 50 مليون يورو.