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رياضة

رودري يدير ظهره لريال مدريد ويختار برشلونة

Lebanon 24
11-08-2026 | 15:11
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رودري يدير ظهره لريال مدريد ويختار برشلونة
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل أدت إلى تحوّل بوصلة اللاعب الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري"، نجم وسط مانشستر سيتي، نحو نادي برشلونة وإعراضه عن الانتقال إلى ريال مدريد، على الرغم من دخوله في وقت سابق بمفاوضات متقدمة مع النادي الملكي.
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وذكرت التقارير أن 3 أسباب رئيسية دفعت رودري لإدارة ظهره لريال مدريد:

-التباطؤ والمماطلة: عتب اللاعب على إدارة النادي الملكي بسبب التأخر في التحرك نحوه وإعطاء الأولوية لصفقات أخرى وتجديد العقود.

-التسريبات الإعلامية: انزعاج رودري من التسريبات المستمرة حول عدم رغبة الرئيس فلورنتينو بيريز الكاملة في ضمه.

-أجواء غرفة الملابس: وصول معلومات للاعب تشير إلى وجود توترات داخل غرفة ملابس ريال مدريد لم يقتنع بالتفسيرات المقدمة بشأنها.

في المقابل، يفضل رودري الانتقال إلى "البلوغرانا" لشعوره براحة أكبر على الصعيدين المهني والشخصي، ومعرفته الوثيقة بمعظم لاعبي برشلونة من خلال المنتخب الإسباني، فضلاً عن ملاءمة أسلوب لعب الفريق لإمكانياته.

وتشير المصادر إلى أن انضمام رودري إلى برشلونة بات مسألة وقت، حيث تستمر المفاوضات بين إدارة البلوغرانا ومانشستر سيتي لتقريب وجهات النظر المالية بعد رفض العرض الأول البالغ 50 مليون يورو ومطالبة النادي الإنجليزي بـ 70 مليون يورو حواسم للصفقة.
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