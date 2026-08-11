رودري يدير ظهره لريال مدريد ويختار برشلونة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل أدت إلى تحوّل بوصلة اللاعب الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري"، نجم وسط ، نحو وإعراضه عن الانتقال إلى ، على الرغم من دخوله في وقت سابق بمفاوضات متقدمة معوذكرت التقارير أن 3 أسباب رئيسية دفعت رودري لإدارة ظهره لريال :-التباطؤ والمماطلة: عتب اللاعب على الملكي بسبب التأخر في التحرك نحوه وإعطاء الأولوية لصفقات أخرى وتجديد العقود.-التسريبات الإعلامية: انزعاج رودري من التسريبات المستمرة حول عدم رغبة الرئيس الكاملة في ضمه.-أجواء غرفة الملابس: وصول معلومات للاعب تشير إلى وجود توترات داخل غرفة ملابس مدريد لم يقتنع بالتفسيرات المقدمة بشأنها.في المقابل، يفضل رودري الانتقال إلى "البلوغرانا" لشعوره براحة أكبر على الصعيدين المهني والشخصي، ومعرفته الوثيقة بمعظم لاعبي من خلال المنتخب الإسباني، فضلاً عن ملاءمة أسلوب لعب الفريق لإمكانياته.وتشير المصادر إلى أن انضمام رودري إلى برشلونة بات مسألة وقت، حيث تستمر المفاوضات بين إدارة البلوغرانا ومانشستر سيتي لتقريب وجهات النظر المالية بعد رفض الأول البالغ 50 مليون ومطالبة النادي الإنجليزي بـ 70 مليون يورو حواسم للصفقة.