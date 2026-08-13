سرطان "شرس" ينهي حياة أحد أبرز الرياضيين

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توفي براين سميث، لاعب نصف الارتكاز السابق الذي مثّل منتخبي وإيرلندا في الرغبي، قبل أن ينتقل إلى مسيرة تدريبية ناجحة، عن عمر 59 عاماً.وبحسب "The Independent"، لعب سميث في الرغبي يونيون والرغبي ليغ خلال مسيرته، وخاض 5 مباريات دولية مع منتخب أستراليا عام 1987، قبل أن يبدل ولاءه الرياضي ويمثل إيرلندا بعد عامين.ودرب سميث لاحقاً في إنكلترا، حيث عمل 3 سنوات مساعداً لمارتن ، وتولى الإشراف على هجوم المنتخب الإنكليزي في للرغبي 2011. كما شغل منصب مدير الرغبي في نادي "London Irish" على فترتين.وكان آخر منصب له رئيساً للرياضة في "Scots College" في سيدني. وكتب مدير المدرسة الدكتور إيان لامبرت إلى مجتمع الكلية أن سميث كان يعاني في الأشهر الأخيرة من مرض شديد، وكان يواجه سرطاناً عدوانياً.وأضاف أن الخبر حزين وصادم لكل من عرفه وعمل معه، موجهاً التعازي إلى زوجته ليزا وبناته وسانتانا وابنه تشيلي.وكان سميث قد انضم إلى الجهاز الفني لإنكلترا بعد تعيين مارتن جونسون مدرباً عام 2008، قبل أن يغادر منصبه عقب خروج المنتخب من ربع العالم 2011 في نيوزيلندا.وعاد بعد ذلك إلى "London Irish"، وهو النادي الذي سبق أن قاده في مرحلة ناجحة شهدت احتلاله المركز الثالث في ، ووصوله إلى نهائي كأس التحدي.ونعاه أنغوس بيل، لاعب أستراليا الحالي، قائلاً إن سميث دربه عندما كان مراهقاً في مدرسة "Scots"، وإنه ساعد كثيراً من اللاعبين الذين وصلوا لاحقاً إلى المنتخب.وقال بيل: "كان رجلاً رائعاً، وأباً رائعاً، ومدرباً رائعاً"، مضيفاً أن رحيله يمثل وقتاً حزيناً لعائلته ولعدد كبير من لاعبي الرغبي الذين تأثروا به.