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رياضة

تفوق على صلاح.. هالاند يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

Lebanon 24
13-08-2026 | 10:22
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تفوق على صلاح.. هالاند يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
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كشفت تقارير صحفية حصول النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند على 4 شهادات جديدة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد إسهاماته المميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.
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وارتدى هالاند قميص نادي مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا تحت قيادة بيب غوارديولا.

وقالت صحيفة "ماركا" إن أبرز إنجازات هالاند هي أنه أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خوضه 111 مباراة فقط.

وحقق هالاند هذا الإنجاز في 2 ديسمبر 2025، بعد هدفه أمام فولهام ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

والرقم الثاني له هو تحطيمه لرقم الأسطورة المصرية محمد صلاح إذا أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف في موسم واحد فقط.

وفي موسم 2022-2023 سجل هالاند 36 هدفا في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وكان هذا أول موسم له رفقة كتيبة بيب غوارديولا.

الرقم الثالث هو أن هالاند يعتبر الهداف التاريخي لدوري الأمم الأوروبية برصيد 19 هدفًا بين عامي 2020 و2024 متفوقا بأربعة أهداف على أقرب منافسيه.

هالاند أيضا وقف جنبا لجنب بجوار ليونيل ميسي ولويز أدريانو بتسجيله خمسة أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا بعد خماسيته في مرمى لايبزيغ.

وتشير موسوعة غينيس إلى أن هالاند حقق شعبية قوية خارج الملعب إذ بعدما انتهت كأس العالم 2026 زاد حسابه الشخصي حوالي 24 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام". (روسيا اليوم) 
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