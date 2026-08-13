السوبر الإسباني يغيّر وجهته إلى إسطنبول...ما السبب؟

أعلن الاتحاد الإسباني ، إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني 2027 في مدينة إسطنبول ، بعدما استضافت البطولة في خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن نقل البطولة من السعودية جاء بسبب استضافة لكأس آسيا 2027، التي تتزامن مواعيدها مع كأس السوبر الإسباني.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 2 إلى 7 شباط 2027، بمشاركة أربعة أندية هي ، بطل الدوري الإسباني موسم 2025 /2026، وريال سوسييداد، بطل كأس ملك إسبانيا، و ، وصيف بطل الدوري، وأتلتيكو ، وصيف بطل كأس الملك.

وتتزامن البطولة جزئيا مع كأس سيا 2027، المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 7 كانون الثاني إلى 5 شباط 2027.