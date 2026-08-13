تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

السوبر الإسباني يغيّر وجهته إلى إسطنبول...ما السبب؟

Lebanon 24
13-08-2026 | 16:00
A-
A+
السوبر الإسباني يغيّر وجهته إلى إسطنبول...ما السبب؟
السوبر الإسباني يغيّر وجهته إلى إسطنبول...ما السبب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني 2027 في مدينة إسطنبول التركية، بعدما استضافت السعودية البطولة في خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن نقل البطولة من السعودية جاء بسبب استضافة المملكة لكأس آسيا 2027، التي تتزامن مواعيدها مع كأس السوبر الإسباني.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 2 إلى 7 شباط 2027، بمشاركة أربعة أندية هي برشلونة، بطل الدوري الإسباني موسم 2025 /2026، وريال سوسييداد، بطل كأس ملك إسبانيا، وريال مدريد، وصيف بطل الدوري، وأتلتيكو مدريد، وصيف بطل كأس الملك.

وتتزامن البطولة جزئيا مع كأس سيا 2027، المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 7 كانون الثاني إلى 5 شباط 2027.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
باريس سان جيرمان يهزم أستون فيلا 2-1 ويحتفظ بلقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة احتجاجات تضرب الجامعات العراقية.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني: ما حدث أمس في سبتة يُعدّ انتهاكا للسيادة الإقليمية لإسبانيا
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الإسباني: ما شهدته سبتة كان هجوما لا يمكن قبوله على سيادة بلادنا
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24

ريال مدريد

لكرة القدم

السعودية

المملكة

برشلونة

التركية

السعود

التركي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:44 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-13
Lebanon24
10:22 | 2026-08-13
Lebanon24
07:26 | 2026-08-13
Lebanon24
06:12 | 2026-08-13
Lebanon24
04:30 | 2026-08-13
Lebanon24
04:00 | 2026-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24