السوبر الإسباني يغيّر وجهته إلى إسطنبول...ما السبب؟

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني 2027 في مدينة إسطنبول التركية، بعدما استضافت السعودية البطولة في خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح الاتحاد الإسباني أن نقل البطولة من السعودية جاء بسبب استضافة المملكة لكأس آسيا 2027، التي تتزامن مواعيدها مع كأس السوبر الإسباني.
وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 2 إلى 7 شباط 2027، بمشاركة أربعة أندية هي برشلونة، بطل الدوري الإسباني موسم 2025 /2026، وريال سوسييداد، بطل كأس ملك إسبانيا، وريال مدريد، وصيف بطل الدوري، وأتلتيكو مدريد، وصيف بطل كأس الملك.
وتتزامن البطولة جزئيا مع كأس سيا 2027، المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 7 كانون الثاني إلى 5 شباط 2027.