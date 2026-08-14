"خليفة ماركينيوس".. الخليفي يضع موهبة برشلونة على رادار باريس

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وضع باريس سان جيرمان مدافع برشلونة الشاب باو كوبارسي ضمن قائمة أهدافه المستقبلية، بعد إتمام تعاقده مع فيران توريس مقابل 50 مليون يورو.
وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن ناصر الخليفي يرى في كوبارسي، البالغ 19 عاماً، بديلاً محتملاً للبرازيلي ماركينيوس على المدى الطويل.
ويحظى المدافع الإسباني بإعجاب إدارة النادي الفرنسي بسبب قدرته على بناء اللعب من الخلف ومكانته بين أبرز المواهب الأوروبية.
لكن تحرك باريس سان جيرمان لضمه يبدو مستبعداً حالياً، نظراً إلى أهميته في مشروع هانز فليك مع برشلونة.