المفاوضات في مراحلها الأخيرة.. رودري يعود إلى إنكلترا وبرشلونة يترقب (صورة)

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🛩️🇬🇧 Rodri, flying back to Manchester from Madrid while talks with Barcelona continue.
World Cup Player of the Tournament, tonight boarding on Ryanair flight to liverpool. ✈️@kippaxgirlemily 📸 pic.twitter.com/RLTdmcQQQe
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026
🛩️🇬🇧 Rodri, flying back to Manchester from Madrid while talks with Barcelona continue.
World Cup Player of the Tournament, tonight boarding on Ryanair flight to liverpool. ✈️@kippaxgirlemily 📸 pic.twitter.com/RLTdmcQQQe