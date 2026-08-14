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رياضة

المفاوضات في مراحلها الأخيرة.. رودري يعود إلى إنكلترا وبرشلونة يترقب (صورة)

Lebanon 24
14-08-2026 | 01:00
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المفاوضات في مراحلها الأخيرة.. رودري يعود إلى إنكلترا وبرشلونة يترقب (صورة)
المفاوضات في مراحلها الأخيرة.. رودري يعود إلى إنكلترا وبرشلونة يترقب (صورة) photos 0
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اقترب برشلونة من التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي لضم رودري، بعدما تقلصت الفجوة المالية بين الناديين بصورة كبيرة، وفق صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وطلب لاعب الوسط الإسباني إذناً خاصاً بعدم العودة إلى إنكلترا، انتظاراً لحسم الصفقة، مع اقتراب انتهاء إجازته وموعد استئناف تدريباته مع مانشستر سيتي.

لكن صورة انتشرت لاحقاً أظهرت رودري على متن رحلة جوية من مدريد إلى ليفربول، بالتزامن مع استمرار المحادثات بين الناديين.
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ويأمل برشلونة في إتمام الاتفاق خلال الأيام المقبلة، وسط تفاؤل بالتطورات الأخيرة، إلا أن الصفقة لم تُحسم نهائياً حتى الآن.
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