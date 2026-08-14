بعد انتقال صلاح.. نجم طرابزون سبور يتعرض لحادث مروري قبل انطلاق المبارايات!

تعرض حارس طرابزون سبور أندريه لحادث مروري، قبل مواجهة ، السبت، في الجولة الافتتاحية من الدوري . Advertisement

وطمأن إرتوجول الجماهير إلى حالة الحارس الكاميروني، قائلاً لـ"TRT SPORT": "لا توجد أي مشكلة، وحالته ليست خطيرة، ونتمنى له الشفاء العاجل".

وكان طرابزون سبور قد تعاقد مع أونانا على سبيل الإعارة في أيلول 2025، قبل تمديد إعارته لموسم ثان في 2026 من دون خيار شراء.

وساهم أونانا في تتويج الفريق بكأس واحتلال المركز الثالث في الدوري، فيما يستعد لخوض ظهوره الأول مع طرابزون أمام قاسم باشا.