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رياضة

بعد انتقال صلاح.. نجم طرابزون سبور يتعرض لحادث مروري قبل انطلاق المبارايات!

Lebanon 24
14-08-2026 | 02:00
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بعد انتقال صلاح.. نجم طرابزون سبور يتعرض لحادث مروري قبل انطلاق المبارايات!
بعد انتقال صلاح.. نجم طرابزون سبور يتعرض لحادث مروري قبل انطلاق المبارايات! photos 0
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تعرض حارس طرابزون سبور أندريه أونانا لحادث مروري، قبل مواجهة قاسم باشا، السبت، في الجولة الافتتاحية من الدوري التركي.

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Manchester United: Andre Onana dropped from squad to face Newcastle - BBC Sport

وطمأن رئيس النادي إرتوجول دوغان الجماهير إلى حالة الحارس الكاميروني، قائلاً لـ"TRT SPORT": "لا توجد أي مشكلة، وحالته ليست خطيرة، ونتمنى له الشفاء العاجل".

وكان طرابزون سبور قد تعاقد مع أونانا على سبيل الإعارة في أيلول 2025، قبل تمديد إعارته لموسم ثان في تموز 2026 من دون خيار شراء.

وساهم أونانا في تتويج الفريق بكأس تركيا واحتلال المركز الثالث في الدوري، فيما يستعد محمد صلاح لخوض ظهوره الأول مع طرابزون أمام قاسم باشا.

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