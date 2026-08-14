الأرقام لا تنصفه دائماً.. لماذا يُعد كفاراتسخيليا حالة خاصة؟

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وبحسب "Goal"، قد لا يفوز كفاراتسخيليا بالكرة الذهبية لعام 2026، لكن من ناحية المتعة والتأثير البصري لا يبدو أن هناك لاعباً يقدم المستوى نفسه. فقد أنهى المباراة بثلاث مراوغات ناجحة، و3 تسديدات، و5 التحامات ناجحة، و9 لمسات داخل منطقة الجزاء، مؤكداً أنه قادر على ضرب الخصوم في أي لحظة.بدأت قصة كفاراتسخيليا الكبرى مع نابولي، عندما وصل عام 2022 من دينامو باتومي مقابل 12 مليون يورو فقط، قبل أن يتحول سريعاً إلى واحدة من أفضل صفقات القرن. قاد نابولي إلى أول لقب منذ 33 عاماً، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري ، كما أصبح محبوب الجماهير التي أطلقت عليه لقب "كفارادونا".وانتقل النجم الجورجي لاحقاً سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو، ليصبح القطعة الأخيرة في مشروع لويس إنريكي. فقد منح الفريق الشرارة التي كان يفتقدها أوروبياً، وشكل مع عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه وبرادلي باركولا هجوماً متحركاً وضاغطاً، ساعد باريس على بلوغ مستوى جديد والفوز بدوري الأبطال.ورغم أن ديمبيلي نال الكثير من الإشادة، فإن كفاراتسخيليا كان مؤثراً بالقدر نفسه. قدرته على تجاوز أكثر من لاعب، وقراره السريع في اللحظات الحاسمة، وتوازنه بين المهارة الفردية والانضباط التكتيكي، جعلته لاعباً مثالياً بالنسبة إلى إنريكي.وفي ، صنع كفاراتسخيليا التاريخ، بعدما سجل أو صنع في 7 مباريات إقصائية متتالية خلال موسم واحد، وأنهى المسابقة بـ17 مساهمة تهديفية في 16 مباراة. وكان حاسماً في النهائي ضد أرسنال، كما قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام بايرن ميونيخ في نصف النهائي، حين سجل ثنائية في فوز مثير 5-4.وذهب كلارنس سيدورف، الفائز بدوري الأبطال 4 مرات، إلى وصفه بأنه "أفضل لاعب في العالم"، مشيراً إلى ذكائه وقدرته على معرفة ما يجب فعله في كل موقف. كما اختارته مجموعة المراقبين الفنيين في "UEFA" أفضل لاعب في لموسم 2025-2026.مع ذلك، لا يبدو كفاراتسخيليا مرشحاً رئيسياً للكرة الذهبية، بسبب أرقامه المحلية المحدودة في الدوري الفرنسي، حيث شارك أساسياً في 20 مباراة فقط وسجل أو صنع 12 هدفاً في المسابقات المحلية، بينما يستفيد منافسون مثل كيليان مبابي وليونيل ميسي وإرلينغ هالاند وهاري كين ورودري ولامين يامال من أرقام أكبر أو حضور أقوى في .لكن التقرير يرى أن تقييم الذهبية يميل كثيراً إلى الأرقام، لا إلى الموهبة الخالصة. ولذلك قد لا يصعد كفاراتسخيليا إلى منصة التتويج هذا العام، رغم أنه يبقى بالنسبة إلى عشاق كرة القدم الجميلة لاعباً من طراز خاص.